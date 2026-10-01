¿Qué falló en el vuelo de Flydubai? Expertos analizan la emergencia

Un piloto hirió con un arma blanca al capitán de un vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel y que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Pasajeros y tripulación lograron controlar al agresor durante el incidente.

De acuerdo con Juan Antonio José, analista independiente de aviación, el ingreso del arma a la aeronave apunta a una posible falla en los controles de seguridad del aeropuerto de origen.

“Algo falló en el aeropuerto de origen que permitió a este piloto ingresar con un objeto que no debió haber entrado”, señaló el analista, al referirse al hecho de que un objeto prohibido pudiera llegar hasta el interior del avión.

A nivel internacional, recordó que la seguridad de la aviación civil está respaldada por los anexos del Convenio de Chicago, entre ellos el Anexo 17, relacionado con la protección de la aviación contra actos de interferencia ilícita.

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