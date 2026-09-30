Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal antes de enfrentar a Dinamarca: “A su debido tiempo, diré la verdad”

Cristiano Ronaldo tampoco participó en el entrenamiento de hoy. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, luego de que, en conferencia de prensa, el director técnico del equipo, Jorge Jesus, negara cualquier conflicto con él y asegurara que estaría en la sesión con sus compañeros.

A través de su cuenta de Instagram, CR7 compartió un mensaje en el que confirmó que abandonó al equipo previo a su encuentro con su similar de Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

En la publicación, en la que “El comandante” aparece usando una chamarra de entrenamiento de la selección portuguesa, mencionó que decidió abandonar la concentración tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, destacó el futbolista.

Jorge Jesus niega conflicto con Cristiano Ronaldo

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento de este miércoles en el Parken Stadion de Copenhague, Jorge Jesus fue cuestionado por un supuesto conflicto con Cristiano Ronaldo, quien no vio minutos en la victoria 2-1 sobre Noruega el domingo pasado.

Al término de ese partido, CR7 se retiró directamente a los vestuarios, sin unirse a sus compañeros para ir a saludar a los aficionados presentes en el estadio.

“No hubo ningún incidente”, aseguró el entrenador de 72 años ante los medios de comunicación.

“No hay ningún jugador, y yo también fui jugador, que se quede contento después de pasar 20 o 30 minutos calentando para luego no entrar“, mencionó Jorge Jesus.

El técnico, que se estrena en el banquillo de Portugal en esta ventana internacional, explicó que tuvo una charla con CR7 en la que le dijo, antes del partido, que no iba a ser titular ante Noruega, pero que quizás podía jugar algún minuto.

“Luego, como entrenador, decidí que no entrara. No hay que hacer de eso un incidente”, resaltó el seleccionador portugués.

También desmintió que Cristiano se negara a entrenar el martes, como habían sugerido varios medios portugueses, y puntualizó que tuvo que realizar ejercicios individuales.

Asimismo, Jorge Jesus adelantó que el titular en el ataque ante Dinamarca iba a ser Gonçalo Ramos.

“Si todo va con normalidad, es Gonçalo el que va a jugar. Si lo necesito (a Cristiano Ronaldo), entrará. Si no lo necesito, no entrará”, informó.

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