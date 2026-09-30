Trump y el problema de seguridad en México

Las declaraciones del presidente Donald Trump ante Naciones Unidas, al señalar a México como epicentro de los cárteles del narcotráfico, deberían servir para discutir el problema de fondo y no sólo para cuestionar a quien lo señala.

México enfrenta un problema de crimen organizado y de control territorial que requiere una estrategia gubernamental, menciona el analista Luis Rubio.

En su opinión, para Uno TV, dijo que es cierto que los homicidios han disminuido, un logro importante del Gobierno. Sin embargo, persisten otros problemas que afectan directamente a la población, como la extorsión. También existen zonas donde el Ejército debe proporcionar convoyes para que las personas puedan trasladarse entre ciudades, lo que muestra los retos pendientes en materia de seguridad.

México necesita colocar el desarrollo, la seguridad y el progreso entre sus prioridades. Explicó que la discusión no debería centrarse únicamente en quién hace las críticas, sino en cómo enfrentar los problemas que afectan a la población. Mientras eso no ocurra, aseveró, será difícil avanzar hacia una estrategia capaz de responder al crimen organizado y la extorsión.

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