Reforma de derechos de autor: alertan por posibles efectos en la libertad de expresión en internet

Artículo 19 advirtió que la reforma para presionar a plataformas y proveedores de internet sobre el retiro de material que infrinja disposiciones de derechos de autor, calificada como “Ley Antimeme”, podría incentivar una autocensura y el retiro de contenidos por temor a sanciones.

Marco Clavel, coordinador legal del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19 México y Centroamérica, explicó en A las Nueve en Uno que existen estándares de uso justo que contemplan excepciones cuando contenidos protegidos por derechos de autor aparecen en actividades como la difusión de noticias, la crítica, la sátira o contenidos educativos.

El especialista señaló que estas excepciones buscan evitar un conflicto entre la protección de los derechos de autor y la libertad de expresión.

Uno de los puntos cuestionados es el mecanismo de notificación y retirada de contenido que plantea la reforma. Marco Clavel explicó que la propuesta modifica disposiciones existentes y contempla responsabilidad secundaria para las plataformas.

Según su análisis, esto podría incentivar a las empresas digitales a retirar contenidos ante el riesgo de recibir sanciones, trasladando a las plataformas decisiones que corresponderían a otras instancias.

El riesgo de autocensura con reforma sobre derechos de autor

El especialista también habló del llamado efecto inhibitorio: la posibilidad de que una legislación poco clara o que contemple sanciones lleve a las personas a dejar de realizar actividades legítimas por temor a consecuencias.

En el caso de periodistas y creadores, señaló que los tiempos para retirar contenidos pueden ser más cortos que los disponibles para presentar un contra aviso. Esto podría afectar especialmente a la cobertura de noticias, donde la vigencia de la información es relevante.

Artículo 19 plantea alternativas

Marco Clavel mencionó el modelo canadiense como una referencia que, según su explicación, incorpora adecuaciones al mecanismo de notificación y retirada para armonizarlo con la creación de contenidos.

También señaló que el T-MEC establece obligaciones, pero consideró que México conserva margen para legislar e interpretar esas disposiciones de una manera compatible con la libertad de expresión.

Artículo 19, agregó, busca presentar observaciones y propuestas ante las comisiones legislativas para modificar las iniciativas.

La preocupación central de Artículo 19 es que la reforma sobre derechos de autor genere incentivos para que las plataformas digitales retiren más contenido.

El pasado 29 de septiembre, las comisiones de la Cámara de Diputados avalaron la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Pasará al Pleno para su aprobación y posteriormente irá al Senado.

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