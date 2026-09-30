Fijan nueva audiencia para Lindsay Clancy: ¿cuándo es y qué podría pasar?

Lindsay Clancy junto a su abogado, Kevin Reddington. Foto: Greg Derr / AFP

El caso de Lindsay Clancy ya tiene programada una nueva audiencia. La acusada volverá a los tribunales de Massachusetts el próximo 2 de noviembre, fecha en la que el juez William Sullivan tiene previsto escuchar nuevos argumentos sobre varias mociones presentadas después de que el juicio terminara sin veredicto.

La defensa de Clancy, liderada por el abogado Kevin Reddington, busca que se desestimen los cargos de asesinato contra Clancy y que no se permita un nuevo juicio. Al mismo tiempo, la fiscalía no ha confirmado si llevará el caso a un nuevo juicio y con otro jurado.

“Soy consciente de lo importante que es resolver este asunto para todas las partes. Mi objetivo es que este caso se juzgue lo antes posible, sin sacrificar los derechos ni la posición de nadie”, dijo el juez Sullivan durante la audiencia del 29 de septiembre, de acuerdo con CNN.

Clancy está acusada de matar a sus tres hijos en 2023, por lo que tres cargos de asesinato en primer grado pesan sobre ella.

¿Qué se espera para el 2 de noviembre en el caso de Lindsay Clancy?

Uno de los asuntos principales será la petición de los abogados de Clancy para que el juez ordene una desestimación de los cargos. Según reseña la estación Wbur, con sede en Boston, la defensa sostiene que la fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar más allá de una duda razonable que Clancy cometió los asesinatos.

Durante el primer juicio, la defensa se concentró en argumentar que Clancy padecía psicosis posparto y que, por esa razón, no podía ser considerada penalmente responsable. Sin embargo, ahora cuestionan también la suficiencia de las pruebas sobre los asesinatos.

Pero la fiscalía rechazó la interpretación inicial. Shanan Buckingham, fiscal adjunta del condado de Plymouth, sostuvo que el expediente contiene numerosas pruebas que vinculan a Clancy con las muertes, entre ellas evidencia física, ADN y grabaciones de cámaras de seguridad.

Una desestimación de cargos implica que el proceso penal quede terminado respecto de los cargos impuestos en contra de Lindsay. De esta manera, tampoco se iniciaría un nuevo juicio, sin embargo, la decisión final está en manos del juez.

Según documentos y reportes posteriores, 11 jurados estaban dispuestos a declarar a Clancy no culpable por razón de insanidad, mientras que un integrante se mantuvo en una posición diferente.

¿Dónde está Lindsay Clancy?

La mujer continúa bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal de Massachusetts, donde permanece desde 2023, luego de matar a sus tres hijos en enero de ese año.

La exenfermera los estranguló hasta la muerte usando bandas elástricas de ejercicio y luego saltó por una ventana, minutos antes de que su exesposo, Patrick Clancy, llegara a casa. Todo ocurrió en una vivienda familiar de Duxbury.

El hombre concedió recientemente una entrevista al programa “60 Minutes”, de CBS, en la que explicó cómo ha enfrentado el duelo y habló del perdón que decidió concederle a Lindsay, que quedó paralizada de la cintura hacia abajo al intentar quitarse la vida.

El 2 de noviembre podría convertirse en una jornada decisiva para conocer si el caso avanza hacia un segundo juicio o si alguna de las solicitudes de la defensa modifica ese escenario. El abogado Kevin Reddington también había solicitado públicamente un indulto a Donald Trump, pero el Presidente rechazó la petición.

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