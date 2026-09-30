Precalifica, aumenta tu crédito o incrementa tu ahorro: esto ofrecen las aportaciones extraordinarias del Infonavit

Aportaciones extraordinarias: descubre sus beneficios. Foto: Cuartoscuro/Getty

Las aportaciones extraordinarias del Infonavit permiten a los derechohabientes incrementar por cuenta propia el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda, incluso si actualmente no tienen una relación laboral formal.

Estos depósitos generan rendimientos y pueden ayudar a precalificar en menos tiempo para obtener un crédito Infonavit, además de incrementar la capacidad de compra al sumar esos recursos al financiamiento que otorgue el Instituto. En 2026, el límite mensual para realizar estas aportaciones es de 11 mil 814 pesos.

¿Qué beneficios tienen las aportaciones extraordinarias del Infonavit?

El Infonavit señala que las aportaciones extraordinarias se suman al ahorro de la Subcuenta de Vivienda y generan los rendimientos correspondientes.

Entre sus principales beneficios están:

Aumentar la capacidad de compra al momento de solicitar un Crédito Infonavit. Precalificar en menos tiempo para obtener un financiamiento. Incrementar el ahorro destinado a vivienda. En caso de no utilizar esos recursos para un crédito, pueden ser devueltos al momento del retiro, junto con los rendimientos generados, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Además, cualquier derechohabiente que tenga Número de Seguridad Social (NSS) puede realizar aportaciones extraordinarias, tenga o no una relación laboral formal.

¿Cuánto puedo aportar al Infonavit en 2026?

El límite mensual establecido por el Instituto para las aportaciones extraordinarias es de 11 mil 814 pesos durante 2026. El derechohabiente puede realizar más de una aportación durante el mismo mes, siempre que la suma de todos los depósitos no supere ese límite.

Las aportaciones extraordinarias son adicionales a las aportaciones obligatorias que realiza el patrón cuando existe una relación laboral formal. Estas últimas corresponden al 5% del salario diario integrado del trabajador.

¿Cómo puedo realizar mis aportaciones extraordinarias?

Para comenzar, es necesario ingresar a Mi Cuenta Infonavit y generar una ficha de pago.

Los pasos son:

Ingresa o regístrate en Mi Cuenta Infonavit. Entra a la sección “Mi Ahorro”. Selecciona “Haz Aportaciones Extraordinarias”. Determina el monto que deseas aportar, sin superar el límite mensual. Genera la ficha de pago. Realiza el depósito mediante los medios autorizados que aparecen en la ficha.

El Infonavit también permite realizar el pago mediante CoDi, desde el teléfono celular.

¿Dónde puedo pagar las aportaciones extraordinarias?

Una vez generada la ficha, el pago puede realizarse mediante diferentes opciones autorizadas por el Infonavit.

Entre ellas se encuentran:

CoDi.

Ventanillas bancarias.

Cajeros inteligentes.

Aplicaciones móviles bancarias.

Tiendas de autoservicio.

SPEI mediante banca en línea o aplicación bancaria.

Cheque en línea, para trabajadores que cumplen con las condiciones establecidas por el Instituto.

La ficha de pago indica las opciones disponibles para realizar el depósito.

¿Las aportaciones extraordinarias son lo mismo que pagar mi crédito?

No. Las aportaciones extraordinarias son depósitos que realizas directamente para incrementar el ahorro de tu Subcuenta de Vivienda. Por su parte, los pagos o abonos a capital corresponden a un crédito que ya fue contratado y tienen como objetivo disminuir el saldo de esa deuda.

El Infonavit señala que las aportaciones extraordinarias se suman al ahorro de la Subcuenta de Vivienda y, si posteriormente se solicita un crédito, esos recursos pueden incrementar el monto disponible para utilizarlo en la vivienda.

¿Puedo recuperar el dinero que aporté?

Sí. El Infonavit establece que las aportaciones extraordinarias pueden ser devueltas junto con los rendimientos generados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para solicitar la devolución del ahorro. Cuando una persona llega a la edad de retiro y cuenta con una resolución de pensión del IMSS, puede solicitar la devolución de los recursos correspondientes de acuerdo con las reglas aplicables.

Por ello, las aportaciones extraordinarias pueden funcionar como una alternativa para incrementar el ahorro destinado a vivienda y, para quienes planean solicitar un financiamiento, contar con mayores recursos al momento de ejercer su crédito.

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