Cristiano Ronaldo regresa a Arabia Saudita tras polémica salida de Portugal

Se estaría organizando un partido de despedida para Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo regresó este domingo 4 de octubre a Arabia Saudita para reincorporarse a los entrenamientos del Al Nassr, luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal en medio de la polémica con el técnico Jorge Jesus.

Medios locales captaron el aterrizaje del Bombardier Global Express XRS, avión privado del futbolista, en el aeropuerto de Riyadh, horas antes del partido de Portugal ante Noruega correspondiente a la UEFA Nations League, programado en el Estadio do Dragão de Oporto.

El regreso del capitán portugués ocurre mientras crece la incertidumbre sobre su futuro con la selección, después de un conflicto que pasó de la cancha al ámbito público tras su salida de la concentración.

Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr tras dejar la concentración de Portugal

Antes de regresar a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo tuvo una breve estadía en Madrid y posteriormente tomó el vuelo rumbo a territorio saudí para reincorporarse al Al Nassr, de la Saudi Pro League.

De acuerdo con información de Reuters, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, habrían intentado convencer al delantero de regresar a la concentración cuando el equipo todavía se encontraba en Copenhague, aunque el intento no tuvo éxito.

El objetivo del futbolista sería volver a la dinámica del club antes del encuentro del próximo viernes 9 de octubre frente al Al Diriyah.

Por su parte, un reporte de L’Équipe señala que la Federación Portuguesa de Fútbol estaría planeando un homenaje de despedida para el máximo goleador de todos los tiempos, con la intención de que el conflicto con Jorge Jesus marque el final de Cristiano Ronaldo como jugador internacional.

La prioridad de la federación lusitana sería reunir nuevamente a ambas partes para intentar conciliar sus posturas encontradas.

¿Qué provocó el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus comenzó a crecer desde el primer partido ante Noruega, cuando el seleccionador decidió dejar al capitán en el banquillo, pese a que permaneció alrededor de 30 minutos calentando.

La decisión tomó mayor relevancia debido a que, según distintos reportes, existía un entendimiento previo para administrar la participación del delantero durante la fecha FIFA.

Aunque Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo y Pedro Proença sostuvieron una reunión para intentar resolver sus diferencias, el encuentro no evitó que la situación volviera a complicarse.

Las declaraciones posteriores del seleccionador durante una conferencia de prensa fueron interpretadas por el delantero como una traición, de acuerdo con los reportes sobre el conflicto, por lo que CR7 decidió abandonar la concentración portuguesa.

Poco después, el atacante hizo pública su postura a través de redes sociales y el desacuerdo dejó de ser un asunto interno de la selección para convertirse en un debate público.

La situación provocó comentarios de distintas figuras del futbol y recibió una amplia cobertura de la prensa internacional, mientras Cristiano Ronaldo ya se encuentra de regreso en Arabia Saudita para continuar con su actividad en el Al Nassr.

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