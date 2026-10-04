Fito Páez explota contra la seguridad durante concierto: “Nadie está haciendo nada malo”

Fito Páez se encuentra en su gira “Sale el Sol Tour”. Foto: AFP | Ilustrativa

Fito Páez reclamó a los elementos de seguridad durante su concierto en el Estadio Polideportivo de las islas Malvinas, luego de percatarse de que el público estaba siendo restringido durante la presentación del pasado sábado 3 de octubre.

“Nadie está interrumpiendo nada, déjenme de joder, no quiero volver a sentir los sesenta en mi país”, reclamó el cantante argentino mientras se dirigía a los asistentes del concierto y lanzó el micrófono por los aires.

Páez ofreció su espectáculo como parte de su gira “Sale el Sol Tour”, donde se presentó frente a cerca de 80 mil espectadores.

¿Por qué se molestó Fito Páez?

La molestia del cantante ocurrió mientras interpretaba el tema “Y dale energía a mi corazón”, cuando se dio cuenta de que la gente no podía levantarse de sus asientos para corear sus canciones debido a la gente de seguridad del recinto.

Al percibir lo que ocurría, Fito Páez detuvo la canción para dirigirse al público y cuestionó las medidas de seguridad que impedían a los asistentes ponerse de pie.

Páez pidió a sus fans que no permitieran que los elementos de seguridad los tocaran y señaló que no estaban haciendo nada malo durante el concierto.

“Por favor, defiéndanse. No son policías, son seguridad acá. Y nadie está haciendo nada malo”, dijo el músico.

El cantante también cuestionó lo que consideró una actitud represiva por parte de los elementos de seguridad.

Finalmente, el cantante pidió a los asistentes que se pusieran de pie y defendieran su derecho a disfrutar del espectáculo como público.

“Ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que tienen estos monos, man”, concluyó antes de continuar con la presentación.

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