Hackean cuenta de Instagram de ASEA; pide ignorar publicaciones

Hackean Instagram de ASEA. Foto: Getty

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) informó que su cuenta oficial de Instagram fue vulnerada durante la madrugada de este domingo 4 de octubre. A través de un aviso, la dependencia señaló que el incidente ocurrió a las 01:52 horas y que ya realiza las gestiones necesarias para recuperar el control de la cuenta.

La ASEA pidió a sus seguidores y, particularmente, a las personas reguladas por la agencia, hacer caso omiso de cualquier comunicación, publicación o contenido difundido desde dicha cuenta hasta nuevo aviso.

🚨#AvisoImportante🚨

La #ASEA informa que la cuenta oficial de Instagram agencia_asea fue vulnerada.



La ASEA ya realiza las gestiones necesarias para solucionar el hackeo, ocurrido este día a las 01:52 de la mañana.



La Agencia solicita a sus seguidores, incluyendo a las… pic.twitter.com/IuJKnPaM7p — ASEA (@agencia_asea) October 4, 2026

ASEA alerta por publicaciones de su cuenta de Instagram

La dependencia indicó que mientras se resuelve el incidente de seguridad no debe considerarse oficial ningún mensaje difundido desde el perfil de Instagram @agencia_asea. La agencia señaló que informará a sus seguidores cuando se restablezca la difusión oficial de información mediante esa red social.

El aviso busca prevenir que usuarios o personas reguladas proporcionen información, atiendan instrucciones o realicen alguna acción a partir de contenidos publicados desde la cuenta vulnerada.

La ASEA recordó que nunca solicita información a través de redes sociales. Por ello, las personas reguladas que necesiten realizar alguna consulta o trámite pueden comunicarse mediante los canales oficiales de la dependencia.

En particular, la agencia proporcionó el siguiente correo electrónico contacto@asea.gob.mx como medio de contacto para asuntos relacionados con sus actividades. La recomendación es evitar responder mensajes, proporcionar datos personales o atender solicitudes que provengan de la cuenta de Instagram mientras la ASEA no confirme que recuperó el control de su perfil.

¿Cuándo volverá a operar la cuenta oficial de ASEA?

Hasta el momento, la dependencia no informó cuándo quedará restablecido el acceso a su cuenta de Instagram. La ASEA indicó que realiza las gestiones correspondientes para solucionar la vulneración y que comunicará oportunamente cuando pueda retomar la difusión oficial de información a través de esa plataforma.

Mientras tanto, los usuarios deberán considerar como no oficiales las comunicaciones que puedan aparecer en el perfil vulnerado y utilizar los canales institucionales de la agencia para cualquier asunto relacionado con sus actividades.

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