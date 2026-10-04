Grecia Quiroz explica su gira por EE. UU.: “No soy una traidora”

“No soy una traidora” Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, explicó los motivos de la gira que realizó por Estados Unidos y rechazó que el viaje haya tenido fines electorales o de promoción política. Durante una transmisión en vivo, la alcaldesa aseguró que acudió en su calidad de presidenta municipal para buscar acuerdos y beneficios para el municipio y los michoacanos que viven fuera de México.Al explicar su presencia en Estados Unidos, Quiroz hizo referencia a los cuestionamientos que recibió por acudir a una gira fuera del país argumentando que no es una “traidora”

La gira incluyó actividades en Los Ángeles, California, y McAllen, Texas, donde Quiroz sostuvo encuentros con empresarios, integrantes de la comunidad michoacana y representantes de instituciones educativas. La agenda también contempló posibles acuerdos de cooperación entre Uruapan y ciudades estadounidenses.

Recorridos nocturnos 🚨 pic.twitter.com/AZkrF401oV — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) October 4, 2026

“No soy una traidora”: Grecia Quiroz responde a las críticas

Al explicar su presencia en Estados Unidos, Quiroz hizo referencia a los cuestionamientos que recibió por acudir a una gira fuera del país.

“No soy una traidora a la patria ni mucho menos, ni fui con intenciones políticas electorales ni a promocionar absolutamente nada”, declaró.

Con esta expresión, la presidenta municipal rechazó las críticas que vinculaban su viaje con una supuesta intención política o con un alejamiento de sus responsabilidades como alcaldesa. Su declaración no implica que exista una acusación formal por traición a la patria; se trató de una respuesta de la propia funcionaria a los cuestionamientos que, según dijo, surgieron por su visita.

Quiroz también defendió la importancia de mantener contacto con los mexicanos que viven en Estados Unidos y destacó el trabajo de las mujeres migrantes que, dijo, laboran fuera del país para enviar recursos a sus familias.

Quiroz argumentó su visita en calidad de presidenta municipal de Uruapan

Durante su transmisión de la madrugada del domingo 4 de octubre, la presidenta municipal abordó las críticas que surgieron alrededor de su visita y explicó directamente a la ciudadanía cuál fue, según dijo, el propósito del viaje. Grecia Quiroz explicó que la gira tuvo como objetivo representar a Uruapan y generar vínculos que pudieran traducirse en beneficios para el municipio.

“Fui en mi calidad de presidenta municipal de Uruapan para poder traer más beneficios al municipio de Uruapan, para promocionar lo que es Uruapan, invitar a otra gente que no ha tenido la oportunidad de conocer nuestro municipio a que venga a conocerlo y que se dé la oportunidad de poder invertir también en nuestro municipio y en nuestro estado”, afirmó.

La alcaldesa señaló que decidió hablar públicamente sobre el viaje debido a los cuestionamientos que recibió después de la visita.

“Decirles por qué fue y para qué fue es importante para que, de manera directa, ustedes sepan de mi propia voz a qué fui y los compromisos y acuerdos que se pudieron dar también en esa visita binacional”, señaló.

La gira había sido anunciada previamente como un encuentro con la comunidad migrante michoacana y empresarios con presencia tanto en Estados Unidos como en Uruapan. La invitación formal fue realizada por Casa AJUA.

¿Qué acuerdos busca Uruapan con Estados Unidos?

Entre los temas abordados durante la gira se encuentran posibles hermanamientos entre Uruapan y las ciudades de Oxnard, California, y McAllen, Texas. Quiroz explicó que estos vínculos podrían permitir gestionar apoyos y donaciones para el municipio, entre ellos vehículos, maquinaria y medicamentos.

En McAllen también se iniciaron conversaciones para establecer mecanismos de colaboración con autoridades locales y representantes de instituciones educativas. Entre los temas analizados estuvieron la capacitación y el intercambio académico.

La presidenta municipal informó además que se identificaron empresarios de origen uruapense que actualmente tienen inversiones en McAllen y que generan empleos tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con Quiroz, estos contactos podrían ayudar a fortalecer el intercambio comercial y promover productos de Uruapan y Michoacán en el mercado estadounidense.

También buscan capacitación para policías y bomberos

Otro de los planteamientos surgidos durante la gira fue la posibilidad de establecer programas de capacitación para integrantes de la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Uruapan. Quiroz explicó que las autoridades estadounidenses con las que tuvo contacto mostraron disposición para recibir a elementos municipales y trabajar en esquemas de capacitación.

“La propuesta que me hacían también y que en próximos días lo vamos a estar aterrizando es para que los bomberos que pertenecen al municipio puedan ir a capacitarse, tanto bomberos como policías”, señaló.

La funcionaria agregó que también se exploraron opciones de apoyo en materia de equipamiento para el municipio.

¿Qué otros temas abordó Grecia Quiroz con los michoacanos en Estados Unidos?

Durante su visita, la alcaldesa también tuvo contacto con michoacanos y uruapenses que viven en Estados Unidos. Según explicó, algunos de ellos plantearon la posibilidad de establecer una casa de enlace del Movimiento del Sombrero en territorio estadounidense. Quiroz descartó esa opción por las dificultades relacionadas con la distancia y la operación, aunque señaló que buscará alternativas para mantener comunicación con los migrantes.

También relató que durante la gira conoció a mujeres michoacanas que trabajan en actividades agrícolas y que envían recursos a sus familias en México. La alcaldesa sostuvo que la relación entre Uruapan su comunidad migrante puede ir más allá de los vínculos familiares y generar oportunidades de inversión, comercio, capacitación y cooperación.

Por ahora, los acuerdos mencionados por Quiroz se encuentran en distintas etapas de gestión. La gira, según la explicación de la presidenta municipal, buscó establecer contactos y avanzar en posibles convenios que posteriormente deberán concretarse mediante acuerdos formales.

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