De Joao Maleck a “El Gato” Ortiz, los exfutbolistas acusados de delitos

Exfutbolistas acusados de delitos Foto: Getty

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Pedro Hernández-Calderón, exfutbolista profesional que se desempeñó en clubes como Atlas, Santos Laguna y Necaxa, tras incautar cuatro relojes de lujo falsificados.

Es por esto que aquí en unotv.com recordamos algunos exfutbolistas que han enfrentado acusaciones o incluso han sido sentenciados.

Exfutbolistas acusados de delitos

Varios exfutbolistas han enfrentado acusaciones penales y aquí te dejamos un recuento:

Omar “N”

El jugador que se desempeñó en Chivas y en la Selección Mexicana fue detenido el 4 de octubre de 2025 en Zapopan, Jalisco, después de que se presentara una denuncia en su contra por un presunto abuso sexual infantil.

El 10 de octubre de ese año fue vinculado a proceso y se le mantiene en prisión preventiva en el penal de Puente Grande mientras continúan las investigaciones.

Omar “Gato” Ortiz

Uno de los casos más mediáticos es el del “Gato” Ortiz, quien defendió a los equipos de Monterrey, Chiapas y Celaya, y fue detenido en 2012 por ser cómplice de una banda dedicada al secuestro, esto mientras cumplía una suspensión de dos años por dopaje.

Se involucró al exfutbolista en el secuestro de al menos tres personas, por lo que recibió una sentencia de 75 años de prisión.

Jesús “Cabrito” Arellano

“Cabrito” Arellano, quien defendió los colores de Monterrey y jugó en la Selección Mexicana, fue denunciado el 12 de enero de 2017 por una presunta violación. La víctima era su sobrina menor de edad.

En mayo de 2019 ingresó al penal del Topo Chico, en Monterrey, donde permaneció menos de una semana. Posteriormente, se dictaminó que no había pruebas para vincularlo a proceso. En 2020 se presentó un nuevo recurso de investigación y se giró una orden de aprehensión en enero de 2021 contra él.

Joao Maleck

Otro de los casos más mediáticos es el del delantero, quien el 23 de junio de 2019, en Guadalajara, impactó su auto contra otro vehículo, provocando la muerte de una pareja de recién casados.

El futbolista fue sentenciado a tres años, ocho meses y 15 días de prisión por homicidio culposo agravado.

Dieter Villalpando

El jugador mexicano se desempeñaba en Chivas cuando, el 30 de octubre de 2020, fue separado del equipo tras darse a conocer que enfrentaba un proceso legal.

Fue hasta el año 2025 cuando fue absuelto de la acusación de abuso sexual.

Alejandro Molina

En 2015, Alejandro Molina, quien se desempeñaba en Necaxa, estuvo involucrado en una agresión, acompañado de su compañero Luis Gorocito, de nacionalidad uruguaya.

Ambos futbolistas golpearon a un joven que terminó falleciendo por las heridas después de estar en coma varios meses.

El futbolista fue sentenciado a tres años y 11 meses al ser declarado culpable de homicidio en riña.

Aurelio Rivera

Durante el final de su carrera, el futbolista enfrentó un proceso penal en 1996 tras provocar la muerte de dos ciclistas mientras conducía en estado de ebriedad, por lo que fue condenado a seis años de prisión.

Cabe señalar que obtuvo su libertad antes de lo previsto por buena conducta.

Gonzalo Farfán

En 1997, el exjugador de Atlante y América, Gonzalo Farfán, provocó la muerte de tres trabajadores en un accidente automovilístico.

Cabe señalar que, tras pagar 300 mil pesos, salió libre. Las autoridades mencionaron que, a pesar de tener aliento alcohólico, no estaba en estado de ebriedad.

Ramón Ramírez

Uno de los casos más mediáticos en el futbol mexicano es el del exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana, quien en el año 2000 vivió un accidente automovilístico.

Ramón Ramírez conducía su camioneta cuando impactó contra un auto, provocando la muerte de cuatro personas.

Fue detenido durante algunas horas, pero posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza.

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