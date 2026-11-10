Trabajadores del INE retomarán labores, pero advierten posible paro en enero

Los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzaron un primer acuerdo con el Consejo General para ampliar su incremento salarial a 12%, con recursos disponibles de 2026, por lo que levantaron su paro; sin embargo, advierten que si no se cumplen los compromisos acordados, podrían volver a movilizarse en enero.

Edgar Fernández, representante del personal operativo, explicó en entrevista con A las Nueve en Uno que el Instituto solicitará a la Secretaría de Hacienda una bolsa adicional para alcanzar el objetivo de dos salarios mínimos durante 2027.

Tras las negociaciones, los módulos retomaron la atención al público y el INE reprogramará las citas que no pudieron atenderse durante el paro de trabajadores. Edgar Fernández indicó que el personal mantendrá sus actividades durante noviembre y diciembre, aunque advirtió que podría realizarse otra protesta si no se cumplen los compromisos acordados.

La próxima reunión para revisar los avances está prevista para el 15 de enero.

El trabajador señaló que entre las demandas también se encuentran mejores condiciones laborales, atención al acoso y represalias, así como la recuperación de insumos y servicios en los módulos. Además, advirtió que un eventual cierre durante la fecha límite de credencialización, prevista en la entrevista para el 25 de enero, podría afectar a millones de personas que necesitan tramitar o actualizar su credencial para votar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.