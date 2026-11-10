David Walliams enfrenta acusaciones de agresión sexual y manipulación de adolescentes

David Walliams enfrenta acusaciones de agresión sexual. Foto: AFP

El escritor y comediante británico David Walliams, conocido por sus libros infantiles y por participar en el programa “Britain’s Got Talent”, enfrenta acusaciones de agresión sexual, manipulación de adolescentes y acoso a mujeres jóvenes.

Los señalamientos fueron publicados el martes 10 de noviembre de 2026 por el periódico The Guardian y la cadena ITV, luego de una investigación conjunta que reunió testimonios de mujeres y personas con conocimiento directo de su comportamiento.

A joint three-year investigation by ITV News and the Guardian reveals allegations David Walliams preyed on teenage girls as young as 15



Walliams denies all allegations including criminal activity



Read and watch the full investigation here: https://t.co/Hh4zwec4h9 pic.twitter.com/gbdezDub94 — ITV News (@itvnews) November 10, 2026

De acuerdo con ambos medios, las acusaciones abarcan hechos que se remontan a 2003 e incluyen relatos de mujeres que aseguran haber conocido a Walliams cuando tenían 15 años.

El escritor, de 55 años, negó haber utilizado su posición pública para manipular a adolescentes con fines sexuales.

En una carta dirigida a los periodistas que realizaron la investigación, reconoció que en algunas relaciones casuales se comportó de manera irreflexiva, pero rechazó haber abusado de su fama o cometido algún delito.

“No soy un depredador sexual. No he infringido la ley“, afirmó.

¿De qué acusan a David Walliams?

La investigación de ITV y The Guardian reunió testimonios de alrededor de 30 fuentes con conocimiento directo de los hechos, además de revisar correos electrónicos, mensajes en redes sociales y otros documentos.

Uno de los testimonios más graves corresponde a una mujer identificada como Jade, quien aseguró que Walliams comenzó a contactarla en 2007, cuando ella tenía 15 años y él 36.

Según su relato, el escritor la invitó posteriormente a su casa y, cuando ella tenía 15 años, le levantó la blusa y le chupó un pecho, su testimonio fue presentado mediante la voz de un actor en un documental de ITV.

Jade calificó el episodio como una agresión sexual y una forma de manipulación, sin embargo, los abogados de Walliams negaron que hubiera existido contacto sexual entre ambos y rechazaron que el escritor se dedicara a manipular a mujeres jóvenes.

Otro testimonio corresponde a una mujer identificada como Alex, quien contó que conoció a Walliams cuando tenía 15 años y aspiraba a convertirse en guionista de comedia, en ese momento, él tenía 32 años.

De acuerdo con su declaración, el escritor le ofreció entradas para espectáculos y mantuvo contacto telefónico con ella, la mujer aseguró que tuvieron relaciones sexuales por primera vez cuando ella tenía 17 años y él 34.

Alex señaló que la relación fue consensuada, aunque describió a Walliams como insistente y consideró que se aprovechó de la diferencia de edad y de su posición como figura pública.

Los abogados del escritor respondieron que él creía que Alex tenía 18 años y que fue ella quien retomó el contacto.

La investigación también recoge señalamientos sobre mensajes que Walliams habría enviado a modelos adolescentes, así como invitaciones a jóvenes admiradoras para acudir a su camerino o a su domicilio.

David Walliams niega las acusaciones

Tras la publicación de los testimonios, Walliams envió una carta a los periodistas de “The Guardian” e “ITV” en la que reconoció que pudo haber actuado de manera irreflexiva en algunas de sus relaciones personales.

También admitió que no siempre tomó en cuenta los sentimientos de otras personas, algo que dijo lamentar.

No obstante, rechazó haber utilizado su posición para aprovecharse de mujeres jóvenes.

“Si bien un desequilibrio de poder es inevitable cuando una de las partes es famosa, abusar de ese poder es algo completamente distinto y es algo que nunca hice”, escribió.

Sus abogados también negaron las acusaciones de acoso sexual y comportamiento inapropiado en el entorno laboral.

¿Por qué David Walliams intentó impedir la publicación de los señalamientos?

Antes de que se difundieran las investigaciones, Walliams acudió al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para intentar impedir que “The Guardian” e ITV publicaran información que permitiera identificarlo.

Su equipo legal argumentó que la difusión de los señalamientos representaba un riesgo grave para su salud mental y sostuvo ante el tribunal que era muy probable que intentara quitarse la vida si los informes salían a la luz.

Durante el proceso se expuso que había intentado suicidarse en dos ocasiones durante 2026 y que había recibido atención en un hospital psiquiátrico de alta seguridad.

El tribunal rechazó su petición para impedir la publicación. Walliams no presentó una apelación dentro del plazo establecido, por lo que los medios pudieron revelar su identidad y difundir los testimonios.

La resolución judicial no determinó si las acusaciones eran verdaderas; únicamente resolvió la solicitud para impedir su publicación.

BBC y agencia literaria se distancian del escritor

Las acusaciones también tuvieron consecuencias en el ámbito profesional de Walliams.

Su editorial, HarperCollins, había decidido terminar su relación con el escritor en diciembre de 2025, después de señalamientos sobre un comportamiento inapropiado hacia empleadas jóvenes, los cuales él negó.

Tras la publicación de la investigación, un portavoz de la BBC informó que retiró de sus plataformas algunos programas en los que aparece Walliams, incluidos todos los episodios de Little Britain, comedia que protagonizó junto a Matt Lucas entre 2003 y 2006.

Por su parte, Independent Talent Group, agencia que representaba al escritor, confirmó que dejó de trabajar con él y que ya no lo representa.

Además, se informó que el Partido Laborista británico suspendió a Walliams como integrante de la organización.

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