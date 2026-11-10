Depósitos de la Pensión Bienestar continúan: apellidos H, I, J y K cobran el jueves 12 de noviembre

Se hace el pago de la Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Los depósitos de la Pensión Bienestar continúan durante varios días de noviembre, y para el jueves 12 el pago del apoyo del Gobierno Federal se hará para cuatro letras diferentes: H, I, J y K.

¿Quién recibirá el pago de la pensión bienestar el jueves 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se hará para las personas cuyo primer apellido inicie con alguna de las letras:

H

I

J

K

📢 ¡BUENAS NOTICIAS!



El pago de #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar del bimestre noviembre – diciembre se realizará del 3 al 26 de noviembre de acuerdo a la primera letra de tu apellido.



Consulta con tu CURP la fecha de depósito en: https://t.co/bghYXDcOcL pic.twitter.com/MT7Z2GEuys — Bienestar (@bienestarmx) November 2, 2026

¿Cuándo serán los siguientes pagos de la pensión bienestar?

El calendario del pago del último bimestre del 2026 se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre con el depósito a las letras finales del abecedario.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Secretaría de Bienestar, los pagos pendientes serán de la siguiente manera:

Viernes 13 letra L

Martes 17 y miércoles 18 letra M

Jueves 19 letras N, Ñ, O

Viernes 20 letras P, Q

Lunes 23 y martes 24 letra R

Miércoles 25 letra S

Jueves 26 letras T, U, V

Viernes 27 letras W, X, Y, Z

El lunes 16 de noviembre no habrá pagos debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Qué apoyos recibirán el pago y de cuánto será?

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que los depósitos corresponden a las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, además de los programas para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los montos señalados para los apoyos son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

mil 650 pesos bimestrales. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.