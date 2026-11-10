Eiza González lleva a su novio Grigor Dimitrov a hacerse una limpia en el Centro de la CDMX

Eiza González en CDMX con su pareja Foto: Getty

Eiza González presumió cómo disfrutó de la Ciudad de México en compañía de su pareja, Grigor Dimitrov, a quien incluso llevó a que le realizaran una limpia.

“Lo traje a conocer México, lo llevé a la casa de Diego, que estuvo increíble. Lo llevé a conocer todo lo típico de México, el centro. Le hicieron… lo llevé a que le hicieran una limpia ahí en el centro”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, el tenista aprovechó para hablar de su visita a tierras aztecas, resaltando la hospitalidad con la que fue recibido y su gusto por los chilaquiles.

“Maravilloso, ustedes son increíbles, fantásticos. La hospitalidad es extraordinaria, la comida estuvo increíble y probé lo mejor, muy bueno”, mencionó.

La visita de la actriz con su pareja fue familiar, pues ambos aprovecharon para pasar unos días con sus seres queridos: “La verdad, vinimos a visitar a la familia antes del fin del año y, bueno, ya nos vamos de regreso a trabajar, pero para mí era muy importante que viniera”.

El romance de Eiza González y Grigor Dimitrov

Fue en el mes de abril de 2025 cuando la actriz confirmó su relación con el tenista búlgaro a través de una felicitación por su cumpleaños realizada en redes sociales.

“Realmente eres mi humano favorito absolutamente, y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Para el hombre más amable, más considerado y cariñoso”. se lee en la publicación.

Cabe señalar que los rumores sobre su romance iniciaron cuando ambos fueron vistos paseando por Madrid y, posteriormente, se vio a la actriz mexicana apoyándolo en un encuentro del Masters 1000.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Originario de Haskovo, Bulgaria, Grigor Dimitrov es uno de los grandes referentes del tenis de su país, donde nació el 16 de mayo de 1991 y comenzó su acercamiento al deporte desde los cinco años, impulsado por su entorno familiar, pues su padre era entrenador de tenis y su madre, profesora de educación física.

Su talento comenzó a destacar durante su adolescencia, especialmente en 2008, cuando consiguió los títulos juveniles de Wimbledon y el US Open, resultados que marcaron el inicio de su trayectoria internacional.

Ese mismo año inició su carrera profesional, donde comenzó a llamar la atención por su técnica, elegancia dentro de la cancha y un revés a una mano que se convirtió en una de sus principales características.

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