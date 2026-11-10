Ley 73 del IMSS cambia y facilita el acceso a la pensión por viudez

Foto: Cuartoscuro

Las personas que perdieron a su pareja podrían tener más facilidades para acceder a una pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarara inconstitucionales dos requisitos relacionados con el tiempo de matrimonio y convivencia.

Las resoluciones representan un cambio para quienes buscan recibir esta prestación, ya que anteriormente debían cumplir determinados periodos de relación para que el Instituto reconociera su derecho.

¿Qué requisitos eliminó la Suprema Corte?

En octubre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el IMSS no podía exigir seis meses de matrimonio antes del fallecimiento de la persona asegurada para otorgar una pensión por viudez.

Posteriormente, en junio de 2026, el Pleno de la Corte también eliminó la exigencia de acreditar cinco años de convivencia para reconocer el concubinato.

Con estas decisiones, el tiempo que una pareja estuvo casada o vivió en concubinato ya no puede ser, por sí solo, un motivo para negar la pensión.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Personas casadas cuya pareja falleció antes de cumplir seis meses de matrimonio. Personas que vivían en concubinato, aunque no hayan cumplido cinco años de convivencia.

En ambos casos, los solicitantes deben demostrar el vínculo con la persona fallecida y cumplir con los demás requisitos establecidos por el IMSS.

¿La pensión se entrega automáticamente?

No. Aunque la Suprema Corte eliminó estos plazos, las personas interesadas deben realizar el trámite ante el IMSS y presentar la documentación correspondiente.

Entre los documentos se encuentran el acta de defunción, identificación oficial y las pruebas del matrimonio o concubinato, según sea el caso.

Con estas resoluciones, la Suprema Corte busca garantizar que el tiempo de duración de un matrimonio o una relación de concubinato no sea un obstáculo para acceder a una pensión por viudez.

Las personas a quienes el IMSS les haya negado esta prestación por no cumplir los plazos anteriores pueden revisar su situación y solicitar orientación sobre las vías legales disponibles.

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