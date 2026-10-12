Bloqueo de trabajadores del IMSS colapsa la vía Gustavo Baz; exigen aumento salarial

Bloqueo de trabajadores del IMSS. Foto: Fernando Cruz

Un bloqueo de trabajadores de la clínica 194 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provoca severo caos vehicular en la zona centro de Naucalpan, Estado de México (Edomex), debido al cierre de la vía Gustavo Baz Prada, casi en su cruce con avenida Primero de Mayo. Los manifestantes exigen el cumplimiento de su pliego petitorio, entre cuyas principales demandas destaca un incremento salarial.

#ALMOMENTO | 🚨 Trabajadores de la clínica 194 del #IMSS mantienen un bloqueo sobre la avenida Gustavo Baz Prada, en el centro de #Naucalpan, Estado de México, para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio, incluido un incremento salarial.



La protesta genera severo caos… pic.twitter.com/E9tjIwG9Sv — Uno TV (@UnoNoticias) October 12, 2026

Trabajadores del IMSS 194 bloquean la Gustavo Baz Prada

Con lonas, pancartas y cánticos, médicos y enfermeros de la clínica 194 mantienen cerrada esta importante arteria vial, lo que afecta la circulación en la zona centro de Naucalpan.

Los trabajadores señalaron que su protesta busca que se atiendan sus exigencias laborales, entre las que resalta el aumento de sueldo.

Policía de Naucalpan implementa cierres viales

Para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud, la Dirección de la Policía de Naucalpan de Juárez mantiene cierres en el distribuidor de avenida Primero de Mayo y avenida Luis Donaldo Colosio.

También se realiza un corte a la circulación en el cruce con avenida Universidad, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante las afectaciones viales.

Hasta el momento, la manifestación se desarrolla de manera pacífica y no se han reportado conatos de enfrentamiento.

¿Hasta qué hora durará el bloqueo en Naucalpan?

Los médicos y enfermeros informaron que mantendrán su manifestación hasta las 15:00 horas de este lunes. Además, se prevé que marchen hacia el Palacio Municipal de Naucalpan para continuar con sus exigencias.

El bloqueo en la vía Gustavo Baz Prada mantiene complicaciones para los automovilistas que circulan por la zona centro del municipio.

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