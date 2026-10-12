Huracán Simon “perdonó” a Puerto Vallarta: deja lloviznas y graves daños económicos

Afectaciones económica por Simon en Puerto Vallarta. Foto: Adolfo Torres

El huracán Simon dejó lluvias continuas, marea alta e incrementos en ríos y arroyos de Puerto Vallarta, Jalisco, sin reportes de desbordamientos ni víctimas hasta las 7:00 horas de este lunes 12 de octubre. Sin embargo, las medidas preventivas provocaron la suspensión de clases presenciales, el cierre del aeropuerto y la cancelación de más de 100 vuelos nacionales e internacionales.

Huracán Simon provoca afectaciones en Puerto Vallarta

Durante las primeras horas de este lunes, el municipio registró llovizna continua y un aumento en la marejada, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades mantienen bajo vigilancia estos cuerpos de agua, sin que hasta el momento se reporten desbordamientos.

Aunque las afectaciones por lluvias se mantienen bajo monitoreo, las restricciones de movilidad y la suspensión de servicios han impactado las actividades administrativas y comerciales del destino turístico.

Cierran aeropuerto de Puerto Vallarta y cancelan más de 100 vuelos

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta permanece cerrado y sin operaciones comerciales hasta el martes, lo que ha provocado la cancelación de más de 100 vuelos nacionales e internacionales y ha dejado a cientos de turistas varados.

Además, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) confirmó la cancelación de los cruceros Voyager of the Seas y Brilliant Lady, programados para esta semana.

Suspenden clases y transporte público espera autorización

En el sector educativo, las autoridades determinaron mantener suspendidas las clases presenciales durante todo este lunes en Puerto Vallarta. Como alternativa, únicamente se realizarán actividades a distancia.

Por su parte, las concesionarias del transporte público que conectan Jalisco con Bahía de Banderas, Nayarit, esperan la autorización estatal para reactivar progresivamente sus rutas.

¿Dónde se encuentra el huracán Simon?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6:00 horas de este lunes, el centro del huracán Simon se localizó a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita, Nayarit.

El ciclón avanza longitudinalmente frente a la costa, mientras las autoridades mantienen las medidas preventivas ante sus posibles efectos.

Despliegan Plan Marina y Plan DN-III-E

Ante la contingencia, la Secretaría de Marina mantiene desplegado el Plan Marina en coordinación con el Ejército Mexicano, que aplica el Plan DN-III-E.

Asimismo, personal de Protección Civil realiza operativos para cerrar establecimientos que reabrieron sin autorización en la franja turística.

Hasta las 7:00 horas de este lunes, Puerto Vallarta no reportaba víctimas ni desbordamientos, aunque las actividades turísticas, educativas y de transporte continúan afectadas por las medidas preventivas ante el huracán Simon.

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