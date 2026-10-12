Convocan a marcha por muerte de Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato

Convocan marcha por Joan Francisco. Foto: Radio Rebelde/FGE Guanajuato

La comunidad estudiantil convoca a una marcha tras darse a conocer la muerte de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien estaba reportado como desaparecido, pero fue encontraron sin vida en el río Pastita.

Marcha por el estudiante de la Universidad de Guanajuato

La comunidad estudiantil guanajuatense, a través de la página Radio Rebelde de Facebook, convocó a una marcha luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informara la muerte de Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, reportado como desaparecido.

Aseguran que se tratará de una marcha pacífica para pedir seguridad y justicia en memoria del estudiante universitario al cual se le vio por última vez el pasado 29 de septiembre de este 2026.

Piden a quienes asistan a esta movilización, lo hagan con ropa color blanco, teniendo como punto de encuentro la Plaza de Mexiamora este lunes 12 de octubre a las 17:00 horas.

La marcha, indicaron, finalizará en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, donde rendirán homenaje a Joan Francisco Díaz.

Confirman la muerte de Joan Francisco

Recientemente, la Fiscalía de Guanajuato informó que el cuerpo de Joan Francisco Díaz Rodríguez fue encontrado sin vida en el río Pastita, luego de ser reportado como desaparecido desde el 29 de septiembre.

Al respecto, la dependencia de justicia detalló que fue hallado desde el pasado domingo 4 de octubre a la altura de la colonia Pastita, del municipio de Guanajuato.

Sin embargo, fue tras una prueba genética de ADN que las autoridades pudieron comprobar su identidad. Ahora, señalaron que mantienen investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables.

Por su parte, la Universidad de Guanajuato expresó su consternación por el fallecimiento de su estudiante e hizo llegar sus condolencias a su familia, amistades, compañeras y compañeros.

“La Universidad de Guanajuato dará seguimiento a este proceso y, desde el ámbito de sus atribuciones y en el marco de su autonomía, mantendrá su disposición para brindar el apoyo que corresponda a Francisco y a nuestra comunidad estudiantil”, agregaron

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