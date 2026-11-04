El deportista mexicano Mario Torruco murió en Aruba; denuncian abandono de la Federación de Functional Fitness

Mario Torruco falleció en Aruba. Foto: Facebook

El atleta mexicano Mario Lorenzo Torruco Juárez murió el pasado 28 de octubre en Aruba, mientras participaba en el Campeonato Mundial de Functional Fitness 2026 al desplomarse en plena competencia, ahora sus familiares cuestionan la atención médica recibida, así como el apoyo de la México Funcional Fitness Federación.

De acuerdo con una investigación publicada por Proceso el 3 de noviembre, el deportista pagó su inscripción, boletos de avión y alojamiento para competir en el iF3 Masters World Championship 2026. Además, viajó sin seguro de gastos médicos ni de vida, por lo que su familia tuvo que afrontar los gastos derivados de su hospitalización.

La revista documentó que la México Funcional Fitness Federación (MF3), encabezada por Paulo César Dueñas, recibió un millón de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante 2026, sin embargo, Mario tuvo que costear su participación en el campeonato celebrado en Aruba.

¿Qué pasó con Mario Torruco durante la competencia en Aruba?

El viernes 23 de octubre, Mario participaba en la primera prueba del campeonato, que consistía en correr 2 kilómetros, cargar pesas durante 400 metros y recorrer otros 2 kilómetros de regreso, en un circuito costero cercano a las ruinas de Bushiribana.

De acuerdo con el testimonio de Marten Doede van Kammen, competidor neerlandés y socorrista, el mexicano comenzó a desorientarse cuando le faltaban entre 400 y 500 metros para terminar el recorrido.

Según su relato, publicado por el medio especializado The Barbell Spin, Mario cayó varias veces hasta quedar tendido en la arena. Mientras un competidor noruego buscaba ayuda, Van Kammen y otros atletas intentaron protegerlo del sol y vigilar su estado.

Posteriormente, el deportista fue trasladado en un vehículo pequeño hasta la zona de meta, el socorrista cuestionó la rapidez de la atención médica y calculó que la ambulancia tardó al menos 40 minutos en llegar.

Un representante de la Federación Internacional de Functional Fitness aseguró a que durante la competencia había personal de emergencias, puestos de hidratación y una unidad médica disponible.

Mario fue dado de alta, pero regresó al hospital

Después de la emergencia, Mario Torruco fue trasladado al Hospital Horacio Oduber, en Aruba, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el relato de su pareja, Diana Burrola, el sábado 24 de octubre, alrededor de las 10:20 horas, el atleta pudo comunicarse con ella mediante una videollamada.

Le contó que había perdido el conocimiento, que no recordaba parte de la competencia y que sentía dolor en las piernas, también le explicó que los médicos le habían colocado un catéter urinario.

Ese mismo día, aproximadamente a las 14:20 horas, recibió el alta hospitalaria y regresó al alojamiento de la delegación mexicana.

Sin embargo, su recuperación no continuó como se esperaba. Burrola relató que Mario seguía presentando molestias, vómitos y dificultades para orinar.

Durante la madrugada del martes 27 de octubre, su estado de salud empeoró y tuvo que regresar al hospital, a la mañana siguiente, su hermana recibió la indicación de llevarlo nuevamente a recibir atención médica porque se sentía mal.

Poco después, la familia fue informada de que sería inducido al coma, la última conversación telefónica entre Mario y Diana ocurrió la noche del 27 de octubre, el atleta falleció el miércoles 28 de octubre, a los 30 años.

Mario Torruco viajó sin seguro médico ni de vida

Uno de los señalamientos más importantes de la investigación es que Mario no contaba con seguro de gastos médicos ni de vida durante su participación en el campeonato internacional.

El atleta formaba parte de una selección mexicana integrada por ocho deportistas, pero, según explicó Diana Burrola, él pagó su inscripción, sus boletos de avión y el alojamiento compartido.

La publicación también señala que el reglamento de competencia de la Federación Internacional de Functional Fitness (iF3), en su artículo 2.4.1, establece que los atletas deben contar con un seguro personal garantizado por su federación nacional, con cobertura para accidentes y enfermedades durante los viajes y la competencia.

El apartado 2.4.2 establece que, al inscribir a un deportista, la federación nacional garantiza que cuenta con esa cobertura.

Pese a ello, Burrola aseguró que la familia tuvo que afrontar gastos hospitalarios de entre 45 mil y 50 mil dólares, además de los servicios funerarios, la cremación y los viajes de familiares a Aruba. Ante la situación, amigos y miembros de la comunidad deportiva organizaron colectas y rifas para reunir recursos.

Federación recibió un millón de pesos de la Conade

La investigación también documentó que la México Funcional Fitness Federación recibió un millón de pesos de la Conade durante 2026.

De acuerdo con un convenio, el recurso fue entregado como apoyo económico para desarrollar programas, eventos y actividades deportivas, así como para cubrir gastos generales de organización y el programa de trabajo anual de la Federación, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2026.

Por su parte, la Federación aseguró en un comunicado que realizó gestiones de apoyo y notificó a las autoridades mexicanas para facilitar la asistencia consular. No obstante, Diana Burrola sostuvo que la familia no recibió respaldo económico del organismo.

¿De qué murió Mario Torruco? No le practicaron autopsia

Tras el fallecimiento del atleta, un médico forense realizó una evaluación física y determinó que se trataba de una muerte por causas naturales, según explicó Diana Burrola.

Debido a esa determinación, no se practicó una autopsia, además, el acta de defunción todavía se encontraba en proceso de transcripción al momento de la entrevista, por lo que no se contaba con un documento que permitiera precisar la causa médica del fallecimiento.

El cuerpo de Mario Torruco fue cremado y sus cenizas permanecían en Aruba mientras se realizaban los trámites para trasladarlas a México.

El atleta tenía 30 años, se dedicaba al entrenamiento físico y participaba en la operación del gimnasio Resilience, en Puebla.

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