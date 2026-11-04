Plan Michoacán suma un millón 120 mil trámites y servicios mediante Ferias del Bienestar: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Foto: Especial

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha brindado un millón 120 mil trámites y servicios a la población mediante 115 Ferias del Bienestar, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 4 de noviembre.

La funcionaria destacó que, por primera vez, 53 dependencias del Gobierno de México llevaron su oferta institucional a todos los municipios de Michoacán durante este año.

Ferias del Bienestar acercan servicios a comunidades de Michoacán

Rodríguez explicó que las jornadas se realizaron en coordinación con los tres niveles de gobierno para acercar a las comunidades servicios y trámites como:

Actas de nacimiento

Gestiones ante el SAT

Becas

Programas sociales

CURP

Atención médica

Oferta educativa

También se llevaron actividades de arte, deporte y cultura, como parte de las acciones para atender las causas que generan las violencias.

La secretaria de Gobernación señaló que estas actividades forman parte del primer aniversario del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México.

Intercambian 673 armas de fuego por dinero en efectivo

Entre los resultados del plan, Rosa Icela Rodríguez destacó la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual habitantes de Michoacán entregaron voluntariamente y de manera anónima 673 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa busca contribuir a salvar vidas mediante el retiro de armas de los hogares y las comunidades.

Además, informó que el Tianguis del Bienestar llegó a 268 localidades de la entidad, donde se entregaron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 bienes nuevos de primera necesidad a las familias michoacanas.

Rodríguez afirmó que el Gobierno de México mantiene el trabajo coordinado para fortalecer el bienestar de las comunidades, atender las causas de la violencia y construir condiciones de paz en Michoacán.

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