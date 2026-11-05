¿Encontraste un producto mal etiquetado en el Buen Fin 2026? Así puedes reclamar

Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro.

Durante el Buen Fin 2026, los consumidores pueden encontrar productos con descuentos y promociones en tiendas físicas y en línea. Sin embargo, ¿qué sucede si una pantalla de 20 mil pesos aparece etiquetada en sólo 2 mil pesos? ¿El establecimiento está obligado a respetar ese precio o puede negarse a venderla?

La respuesta se relaciona con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que establece obligaciones para los establecimientos comerciales respecto a los precios que informan y exhiben al público. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la autoridad encargada de vigilar que se respeten los derechos de los compradores.

¿Qué dice la ley si una tienda etiqueta mal un producto?

El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores tienen la obligación de informar y respetar los precios, tarifas y demás condiciones conforme a las cuales ofrecen sus productos o servicios.

Esto significa que los establecimientos deben respetar las condiciones comerciales que presentan a los consumidores. Por ello, si una tienda exhibe un artículo con determinado precio y posteriormente pretende cobrar una cantidad superior, el comprador puede reclamar.

Por su parte, el artículo 7 Bis señala que los proveedores deben mostrar de manera visible el monto total que deberá pagar el consumidor, incluidos impuestos, comisiones y cualquier otro cargo adicional relacionado con la compra.

¿La tienda puede negarse a vender el producto en 2 mil pesos?

La ley establece la obligación de respetar los precios ofrecidos, pero eso no significa que cualquier diferencia de precio se resuelva automáticamente a favor del consumidor.

Por ejemplo, si una pantalla cuyo precio habitual es de 20 mil pesos aparece con una etiqueta de 2 mil pesos, el establecimiento podría argumentar que se trató de un error de etiquetado.

En este escenario, es importante revisar las circunstancias de la oferta, la información exhibida y las pruebas disponibles. La Ley Federal de Protección al Consumidor no establece en sus artículos 7 y 7 Bis una excepción expresa que permita desconocer automáticamente un precio por tratarse de un error de captura o etiquetado.

Por ello, el consumidor puede solicitar que se respete el precio anunciado y, si el establecimiento se niega, acudir a la Profeco para que revise el caso.

Además, el artículo 32 de la misma legislación establece que la información y publicidad sobre productos y servicios debe ser veraz, comprobable y clara, sin elementos que puedan inducir a error o confusión.

¿Qué hacer si una tienda no respeta el precio durante el Buen Fin?

Si un establecimiento se niega a vender un producto al precio que exhibió, los consumidores pueden recurrir a la Profeco.

Para respaldar su reclamación, es recomendable:

Tomar fotografías de la etiqueta o del anuncio donde aparece el precio

Conservar capturas de pantalla si se trata de una tienda en línea

Identificar el establecimiento, el producto y sus características.

Guardar los comprobantes de compra, en caso de haber realizado el pago.

Solicitar hablar con el gerente o responsable de la tienda para intentar resolver la diferencia

La Profeco cuenta con mecanismos para recibir denuncias por establecimientos que no respetan los precios exhibidos o utilizan publicidad engañosa.

De acuerdo con información de la Procuraduría, las denuncias pueden presentarse a través de los siguientes medios:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722

Larga distancia: 800 468 8722

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Presencial: en alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco)

La dependencia señala que, después de recibir una denuncia, puede realizar una visita de verificación al establecimiento y, si confirma incumplimientos a la legislación, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, que puede derivar en sanciones económicas.

¿Qué pasa si la tienda incumple la Ley Federal de Protección al Consumidor?

La Profeco tiene facultades para vigilar que los establecimientos cumplan con la legislación y aplicar las medidas correspondientes cuando detecta irregularidades.

Por ello, durante el Buen Fin 2026, los consumidores pueden revisar los precios exhibidos, comparar las promociones y conservar evidencia de las ofertas que encuentren.

En el caso de una pantalla anunciada en 2 mil pesos cuando normalmente cuesta 20 mil, el comprador puede exigir que se revise la situación y presentar una reclamación ante la autoridad, que determinará lo procedente conforme a las circunstancias del caso.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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