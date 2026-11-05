Despiden a Jesús de Miguel en emotivo funeral: figuras del futbol español dan el último adiós

Funeral de Miguel de Jesús para darle un último adiós | Foto: Reuters

Amigos y familiares de Jesús de Miguel Alameda se reunieron este jueves en Navahermosa, Toledo, para despedir al futbolista español de Tenerife que falleció el pasado 3 de noviembre tras sufrir un fuerte impacto dentro del terreno de juego.

Personalidades como Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y Emilio Butragueño, exfutbolista de La Liga de España, se dieron cita para dar el último adiós al jugador que perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Dan el último adiós a Jesús de Miguel en emotivo funeral

Múltiples coronas de rosas rojas adornaron el funeral de Jesús de Miguel, incluyendo un adorno enviado por el Club Deportivo Tenerife, institución que ha respaldado a la familia del futbolista desde que abandonó el partido contra FC Andorra el pasado lunes.

Cabe destacar que fueron los propios jugadores del equipo blanquiazul los ecargados de cargar el ataúd de su compañero este jueves en Navahermosa.

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Familiares y amigos también hicieron acto de presencia en el acto solemne para despedir al deportista de 30 años. Manuel Hernández, representante de Jesús de Miguel, ofreció una serie de declaraciones a nombre de la familia Alameda

“En este momento tan difícil para nosotros, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todas las amables palabras y por todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús“, expresó.

Hernández también solicitó al público y medios de comunicación a respetar la privacidad de los familiares, sin dejar de agradecer las muestras de apoyo.

“Necesitamos vivir nuestro duelo en la paz y la tranquilidad que esta situación requiere”. Manuel Hernández

Finalmente, lanzó: “Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado inmenso en todos aquellos que tuvimos la fortuna de compartir nuestra vida con él. Gracias por haberlo querido, por recordarlo y por estar a nuestro lado“.

Figuras del futbol español se despiden del futbolista

Diferentes personalidades del futbol de España se reunieron este jueves en el funeral de Jesús de Miguel, pues el fallecimiento del futbolista unió en solidaridad a clubes, jugadores y distintos representantes del balompié en toda Europa.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, atendió a los medios de comunicación en Navahermosa, expresando sus condolencias a la familia del delantero que militaba en LaLiga Hypermotion 2.

Cabe destacar que el técnico campeón del mundo llegó acompañado por Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

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Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, también se hizo presente en el acto solemne de este jueves; David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también fue visto en el funeral.

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Múltiples medios españoles también reportaron la presencia de Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario del Atlético de Madrid, uno de los clubes que manifestaron sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel.

Los exfutbolistas Emilio Butragueño y José Antonio Camacho también fueron captados en el funeral de Alameda.

Anuncian homenaje en honor a Jesús de Miguel

El CD Tenerife no sólo fungió como actor principal del funeral del futbolista, sino que anunció un homenaje especial para que los aficionados que no pudieron presenciar el acto solemne puedan expresar sus respetos.

“Llamamos a todos sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el acto de homenaje que se celebrará en memoria de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López“, llamó el club este 3 de noviembre.

𝐄𝐥 𝐂𝐃 𝐓𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥 𝐚𝐥 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥



La cita, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar en el Estadio, con entrada libre hasta completar aforo… pic.twitter.com/wvLbydMDNL — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 4, 2026

El homenaje será gratuito hasta completar el aforo total del recinto, por lo que la institución deportiva llamó a los asistentes a llegar al estadio con suficiente antelación; las puertas se abrirán a las 16:00 horas, dos horas antes del inicio del evento.

“Será un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde tantas veces compartimos su entrega, celebramos sus goles y vivimos junto a él algunos de los momentos más felices de nuestra historia reciente, entre ellos el último ascenso a Segunda División“, expresó Tenerife.

Un breve recuento a la muerte de Jesús de Miguel

Tenerife y Andorra, equipos de la Segunda División de España. protagonizaron un empate a dos goles el pasado lunes 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Al minuto 97, Jesús de Miguel protagonizó un contragolpe en el medio campo y el arquero rival, Jesús Owono, tuvo que salir de su área para evitar la acción contraria, por lo que dio un rodillazo al pecho de su contrincante.

El delantero de 30 años cayó al terreno de juego sin poder reincorporarse. Los cuerpos médicos ingresaron de inmediato al campo para atenderlo y fue retirado en camilla al hospital; unos minutos más tarde, se dio a conocer que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En un primer momento, el CD Tenerife anunció que el futbolista se encontraba estable; sin embargo, informó un día más tarde que había fallecido, sin dar a conocer mayores detalles al respecto.

Clubes españoles como Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid expresaron su solidaridad, mientras que la RFEF y la UEFA, confederación europea de futbol, también enviaron sus condolencias a famliares y amigos de Alameda.

Cabe destacar que Andorra, club rival en el partido fatal, ofreció su apoyo en todo momento a Tenerife, mientras que la Policía Nacional inició una investigación por la acción en la que se vio involucrado el arquero Jesús Owono.

El portero permaneció en silencio hasta el miércoles, cuando declaró: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”.

Cabe destacar que el partido se suspendió a dos minutos de terminar y no se anunció aún si se reanudará, tampoco se dio a conocer si Jesús Owono recibirá alguna sanción por la acción que derivó en la posterior muerte de Jesús de Miguel.

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