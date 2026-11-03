Fórmula 1: ¿cuánto cuesta ir al Gran Premio de México 2027?

Gran Premio de México revela sus precios: Foto Cuartoscuro

La Fórmula 1 regresará a México en 2027 y ya se dieron a conocer los precios de los boletos para el Gran Premio de México, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los costos van desde los cinco mil 85 pesos hasta los 66 mil 500 pesos, dependiendo de la ubicación y los beneficios incluidos. A través de las redes sociales oficiales se informó que la preventa comenzará el 9 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 11 de noviembre.

Además, una de las principales novedades será la llegada de la Fórmula 2 por primera vez al GP de México, por lo que los aficionados podrán disfrutar de esta categoría durante el fin de semana de carreras.

¿Cuánto cuestan los boletos del México GP 2027?

El costo de los boletos ya está disponible y va desde los 5 mil hasta los 66 mil pesos, es por esto que aquí te los dejamos por zonas, así como lo que ofrecen.

Precios del GP de México:

Zona Verde

34 mil 500 pesos: Grada 1

Grada 1 34 mil 500 pesos: Grada 2

Grada 2 59 mil 350 pesos: Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde

Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde 66 mil 500 pesos: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde

Zona Naranja

Cinco mil 580 pesos: Grada 2A

Zona Azul

Nueve mil 920 pesos: Grada 6A

Grada 6A 12 mil 895 pesos: Grada 6B

Grada 6B 13 mil 750 pesos: Grada 3A

Grada 3A 16 mil 150 pesos: Grada 6

Grada 6 17 mil 500 pesos: Grada 5A

Grada 5A 18 mil 500 pesos: Grada 4

Grada 4 19 mil pesos: Grada 5

Grada 5 21 mil 750 pesos: Grada 3A + Cool Room Banamex

Grada 3A + Cool Room Banamex 24 mil 150 pesos: Grada 6 + Cool Room Banamex

Grada 6 + Cool Room Banamex 26 mil 500 pesos: Grada 4 + Cool Room Banamex

Grada 4 + Cool Room Banamex 27 mil pesos: Grada 5 + Cool Room Banamex

Zona Rosa

14 mil 750 pesos: Grada 8

Grada 8 17 mil 150 pesos: Grada 9

Grada 9 39 mil 600 pesos: Grada 8 + Speed Lounge Rosa

Grada 8 + Speed Lounge Rosa 42 mil pesos: Grada 9 + Speed Lounge Rosa

Zona Amarilla

16 mil 250 pesos: Grada 12

Grada 12 17 mil 500 pesos: Grada 7

Grada 7 21 mil 715 pesos: Grada 11

Grada 11 24 mil pesos: Grada 10

Grada 10 46 mil 565 pesos: Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla

Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla 57 mil 240 pesos: Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla

Zona Gris

14 mil 500 pesos: Grada 14 Sur

Zona Café

14 mil 500 pesos: Grada 15 Norte

Grada 15 Norte 50 mil 485 pesos: Box Oro Norte

Zona Accesible

Cinco mil 85 pesos: Zona accesible Verde o Azul

Grand Tour

24 mil pesos – Gold A: viernes, Box Oro Sur; sábado, Grada 7; domingo, Grada 4

viernes, Box Oro Sur; sábado, Grada 7; domingo, Grada 4 24 mil 500 pesos – Platinum A: viernes, Grada 4; sábado, Box Oro Sur; domingo, Grada 7

viernes, Grada 4; sábado, Box Oro Sur; domingo, Grada 7 26 mil 200 pesos – Gold B: viernes, Grada 1 Sky Box; sábado, Grada 14; domingo, Grada 6

viernes, Grada 1 Sky Box; sábado, Grada 14; domingo, Grada 6 26 mil 400 pesos – Diamond A: viernes, Grada 7; sábado, Grada 4; domingo, Box Oro Sur

viernes, Grada 7; sábado, Grada 4; domingo, Box Oro Sur 27 mil 600 pesos – Platinum B: viernes, Grada 6; sábado, Grada 1 Sky Box; domingo, Grada 14

viernes, Grada 6; sábado, Grada 1 Sky Box; domingo, Grada 14 31 mil pesos – Diamond B: viernes, Grada 14; sábado, Grada 6; domingo, Grada 1 Sky Box

viernes, Grada 14; sábado, Grada 6; domingo, Grada 1 Sky Box 33 mil 400 pesos – Gold C: viernes, Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; sábado, Grada 14; domingo, Grada 6

viernes, Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; sábado, Grada 14; domingo, Grada 6 35 mil 900 pesos – Platinum C: viernes, Grada 6; sábado, Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; domingo, Grada 14

viernes, Grada 6; sábado, Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde; domingo, Grada 14 41 mil 600 pesos – Diamond C: viernes, Grada 14; sábado, Grada 6; domingo, Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde

Cabe señalar que los precios ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Para poder adquirir tus boletos, habrá una preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, las cuales serán los días 9 y 10 de noviembre, únicamente a través de Ticketmaster.

Por su parte, el público general podrá adquirir sus entradas a partir del 11 de noviembre a las 10:00 horas.

También existe la modalidad Derecho de Primera Opción (DPO), que permite conservar los asientos de 2026 si se realiza la compra los días 5 y 6 de noviembre.

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