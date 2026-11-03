¿Quién fue Jesús de Miguel, futbolista español que murió tras un fuerte impacto en el terreno de juego?

Jesús de Miguel fue jugador del Tenerife, de LaLiga Hypermotion | Foto: Reuters

Jesús de Miguel Alameda fue un futbolista español de 30 años que falleció este martes tras recibir un fuerte golpe en un partido de la segunda división española entre Andorra y Tenerife, equipo que actualizó su biografía oficial con la leyenda: “Siempre en nuestros corazones“.

El delantero de La Liga Hypermotion 2 fue hospitalizado y sufrió un paro cardiorrespiratorio, y aunque el club con el que jugó su último partido informó que se encontraba estable, informó unas horas más tardes que perdió la vida.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Quién fue Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel Alameda, nacido en Madrid, España, el 21 de septiembre, tenía 30 años y fungía como delantero del Club Deportivo Tenerife, equipo de LaLiga Hypermotion 2 al que perteneció hasta el día de su muerte.

El atacante madrileño llegó al club blanquiazul en julio 2025, procedente del CD Castellón; en la presente temporada no anotó goles en cinco partidos disputados en la segunda división española.

Alameda comenzó su carrera profesional en el 2015, a los 19 años, con el Leganés “B”.

Toda su carrera la realizó en España, vistiendo los colores del CF Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, CDA Navalcarnero, Uniosistas FC y el Castellón, antes de llegar a Tenerife.

Luego de un golpe en el partido de este lunes entre el Tenerife y el FC Andorra, Jesús de Miguel Alameda falleció a sus 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

¿Qué le pasó al futbolista español?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

Por su parte, Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

El jugador ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en donde se encontraba “estable, dentro de la gravedad“, según anunció el club español en un comunicado este lunes.

Sin embargo, a las 02:31 horas (tiempo del centro de México), el propio club de la segunda división española confirmó la muerte de Jesús de Miguel.

La Policía Nacional de España abrió diligencias para que se investiguen las circunstancias que derivaron en el impacto entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono, para determinar si existe alguna responsabilidad penal por parte del portero.

Sin embargo, la apertura de una investigación no significa que Owono sea responsable de algún delito, pues las autoridades deberán establecer si la acción forma parte de los riesgos propios del futbol o si existió una conducta que pudiera constituir un homicidio imprudente.

Jesús Owono, quien cometió la falta, fue expulsado del partido y no se han aclarado las sanciones a las que será sometido tras la muerte de su rival de Tenerife.

Tenerife despide a su jugador

Dentro del mensaje de despedida, el club de la segunda división de España se mostró incrédulo al comunicar la noticia.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.

Asimismo, el Tenerife expresó su tristeza por la pérdida de Alameda, quien pertenecía a la institución desde julio de 2025.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza.

A su vez, el equipo señaló que la familia del futbolista agradece los mensajes y las muestras de apoyo recibidas, mientras solicitan respeto a la privacidad tras la noticia.

El club de la segunda división española recordó este lunes a su compañero de equipo en la cancha del Estadio Heliodoro Rodríguez López, en donde transcurrió el último partido de Jesús de Miguel.

Siempre en nuestros corazones.



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Tenerife anunció este martes que se ofrecerá un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas (hora local), en el Helidoro Rodríguez López.

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