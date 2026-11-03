Elecciones en EU: Trump mantendrá su política comercial hacia México, advierte especialista

El resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos no cambiará sustancialmente la política comercial de Donald Trump hacia México, consideró Adolfo Laborde, internacionalista e integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista en A las Nueve en Uno, el especialista señaló que la reindustrialización y la diplomacia arancelaria forman parte de una estrategia que continuará independientemente de la correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado.

Adolfo Laborde explicó que una eventual mayoría demócrata podría generar parálisis legislativa y confrontaciones entre las cámaras y el presidente. Sin embargo, advirtió que Trump conserva herramientas como las órdenes ejecutivas para mantener su agenda, mientras que los intereses económicos estadounidenses también influyen en la relación con México y Canadá.

Advierten posible crisis poselectoral

El internacionalista consideró que uno de los principales retos de los demócratas, en caso de recuperar el control legislativo, sería restablecer el Estado de derecho, la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones estadounidenses.

Sostuvo que no debe esperarse un cambio automático en la forma de gobernar del mandatario, a quien describió como un político disruptivo y confrontativo.

Adolfo Laborde también advirtió sobre la posibilidad de una crisis poselectoral en Estados Unidos, ante eventuales acusaciones de fraude o injerencia.

Explicó que el sistema electoral estadounidense está organizado por estados y no cuenta con un organismo centralizado que coordine y vigile todos los comicios, situación que, a su juicio, podría generar desconfianza y confrontaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.