Las increíbles imágenes que dejaron las alumbradas en México por el Día de Muertos

San Isidro Buensuceso, Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro

Cuando cae la noche y el silencio comienza a envolver los panteones, miles de pequeñas luces transforman el paisaje. Las veladoras dibujan caminos entre las tumbas, el aroma del copal se mezcla con el de las flores de cempasúchil y las familias se reúnen para recibir simbólicamente a quienes ya no están. Así se vivieron las alumbradas de Día de Muertos en distintas comunidades de México, donde la memoria, la fe y las tradiciones se hicieron presentes en imágenes llenas de color y significado.

Desde los panteones de San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México (CDMX), hasta las comunidades nahuas de Tlaxcala y los camposantos de Puebla, las familias participaron en ceremonias que mantienen vivo el vínculo con sus difuntos. Cada lugar tiene sus propias costumbres, pero todos comparten un mismo propósito: iluminar el camino de sus seres queridos.

Mixquic, un mar de veladoras en el panteón de San Andrés

En San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac de la CDMX, el panteón se convirtió en un escenario de luces cálidas y flores. Cientos de familias acudieron para acompañar a sus difuntos durante la tradicional Alumbrada, una de las expresiones más representativas del Día de Muertos en la capital.

Las tumbas quedaron cubiertas de flores de cempasúchil y rodeadas por veladoras que iluminaron los pasillos del camposanto. Entre el aroma del copal, los familiares permanecieron junto a las sepulturas para recordar a quienes fallecieron, compartir momentos de recogimiento y mantener una tradición que se transmite de generación en generación.

Al caer la noche, el conjunto de llamas convirtió el panteón en un paisaje de luz que contrasta con la oscuridad y que cada año atrae la atención de visitantes y fotógrafos.

Panteón de San Andrés Mixquic en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

San Isidro Buensuceso, Tlaxcala, ilumina el camino de sus difuntos

En las faldas de la montaña La Malinche o Malintzin, la comunidad nahua de San Isidro Buensuceso, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, vivió su propia alumbrada durante la madrugada del Día de Muertos.

Los habitantes se congregaron en el panteón para iluminar simbólicamente el camino de sus seres queridos. Las velas encendidas junto a las tumbas formaron pequeños puntos de luz, mientras las flores de cempasúchil, las ofrendas de comida y la música acompañaron el encuentro.

La ceremonia refleja la fuerza de las tradiciones de esta comunidad indígena, donde las familias se reúnen para recibir simbólicamente a sus fieles difuntos y compartir con ellos los alimentos y las expresiones culturales que forman parte de su identidad.

Entre las llamas de las veladoras y los colores de las ofrendas, el camposanto se transformó en un espacio de convivencia y recuerdo.

Tlaxcala y Puebla en Día de Muertos. Fotos: Cuartoscuro

Xochitlán Todos Santos, Puebla, recuerda a sus seres queridos con flores y velas

En Xochitlán Todos Santos, Puebla, las familias también acudieron al panteón para acompañar a sus difuntos. Los habitantes llevaron flores y encendieron velas junto a las tumbas, en una ceremonia que representa el regreso simbólico de quienes fallecieron.

De acuerdo con la tradición, durante estas fechas las almas vuelven para convivir con sus familiares. Por ello, los camposantos se convierten en lugares de encuentro, donde las ofrendas y las luces expresan el cariño y la memoria de quienes permanecen.

Las flores aportaron tonos amarillos y anaranjados al paisaje nocturno, mientras las veladoras iluminaron las sepulturas y los caminos entre ellas. La escena mostró cómo las costumbres del Día de Muertos siguen reuniendo a las comunidades alrededor de sus raíces.

Alumbrada en San Andrés Mixquic. Fotos: Cuartoscuro

Alumbradas que mantienen viva la tradición del Día de Muertos

Aunque cada comunidad tiene una manera particular de conmemorar a sus difuntos, las alumbradas comparten elementos que las hacen reconocibles: las velas, el cempasúchil, las ofrendas y la reunión de las familias en los panteones.

Estas ceremonias van más allá de una imagen espectacular. Son expresiones culturales en las que las personas recuerdan a sus seres queridos, transmiten sus costumbres a las nuevas generaciones y mantienen presente la creencia de que, durante el Día de Muertos, quienes partieron regresan simbólicamente a casa.

En Mixquic, Tlaxcala y Puebla, la luz de las veladoras volvió a convertir los cementerios en espacios de memoria y tradición, con escenas que muestran la diversidad de una celebración profundamente arraigada en México.

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