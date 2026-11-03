Noticias de hoy 3 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de este martes
A partir de este martes entró en vigor la restricción de celulares en escuelas públicas y privadas de México. La medida aplica principalmente a estudiantes de primaria y secundaria.
Trabajadores del IMSS anunciaron una megamarcha en la Ciudad de México para el próximo 9 de noviembre. Además de exigir mejores salarios, denuncian amenazas contra quienes participan en las protestas.
El INE formalizará nuevas salidas de funcionarios vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei y evaluará solicitar otras renuncias. Hasta el momento van 18 bajas del instituto.
Este martes Estados Unidos celebra sus elecciones intermedias en las que se renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 asientos del Senado y 36 gubernaturas.
¿Sabes cada cuanto tiempo se debe revisar la mochila de emergencia? La Profeco y el Cenapred indicaron que se debe hacer cada seis meses para comprobar alimentos, medicamentos y que otros artículos estén en buen estado.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.