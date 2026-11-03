Más hospitales, equipo y medicamentos: ISSSTE anuncia plan de 120 días para mejorar sus servicios
Se contempla la conclusión de obras y nuevas adquisiciones.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha iniciado un plan de 12 pasos para mejorar los servicios. Incluye nuevos hospitales, remodelaciones y abasto de medicamentos.
Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó sobre la implementación de 12 acciones que realizarán en los siguientes 120 días.
Se trata de una estrategia para mejorar el sistema de salud público que inició a finales de octubre con el IMSS.
Martí Batres indicó que comenzaron las acciones desde el 1 de noviembre y que informarán los avances cuando lo requiera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A continuación, el plan de 12 acciones que ejecutará el ISSSTE para mejorar los servicios.
Plan del ISSSTE para mejorar servicios
Conclusión de obras
- Hospital Regional de Alta Especialidad, Oaxaca
- Hospital General Chetumal, Quintana Roo
- Hospital General Vasco de Quiroga, Michoacán
- Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, Edomex
- Unidad de Medicina Familiar Arcelia, Guerrero
- Unidad Médica Familiar Jiquilpan, MIchoacán
- Unidad de Medicina Familiar Paracho, Michoacán
Obras por iniciar
- Rehabilitación integral de la Clínica Hospital Gómez Palacio, Durango
- Construcción del CESSA de Villahermosa, Tabasco
- Construcción del CESSA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Rehabilitación integral del Hospital General Darío Fernández, CDMX
- Rehabilitación integral del Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega de Culiacán, Sinaloa
Continuar y profundizar estas obras:
- Rehabilitación integral del Hospital Dr. Fernando Ocaranza
- Rehabilitación integral de la Clínica Hospital Chilpancingo
- Hospital General Cancún
- CESSA Rincón de Romos
- CESSA Texcoco
- Clínica Hospital Cherán
- Hospital General Tlatelolco
- Clínica Geriátrica Acapulco
- Clínica Hospital Pachuca
Mantenimiento
- Adquisición de 75 equipos electromecánicos
- Mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado
- Mantenimiento de 130 plantas de emergencia
- Sustitución de 21 elevadores
- Mantenimiento preventivo de 87 elevadores
Compra de equipamiento
- 69 Tomógrafos
- 53 Mastógrafos
- Siete resonadores magnéticos
- Un acelerador lineal
Salas de urgencias
- Remodelación de 64 salas de urgencias
- Equipamiento con 213 carros rojos de desfibrilación; 485 Mesas Pasteur; 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares
- Rehabilitación de 50 consultorios de atención continua en unidades
- Eliminación del trámite previo de vigencia de derechos
- Implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables
Abatir rezagos de operaciones
- Hernias
- Vesícula
- Cataratas
- Próstata
- Rodilla
- Mínima invasión
Abasto de medicamentos
- Mantener el abasto general por encima del 97%
- Mantener abasto mayor al 95% en unidades médicas
- 100% de receta electrónica
Contratación de personal médico
- Mil 710 médicos especialistas
- 502 enfermeras
- 250 médicos generales
- Construcción de 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS
- Conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos
- Duplicar las consultas por Telemedicina
Otras acciones en el ISSSTE
Además del plan, Martí Batres informó que han realizado las siguientes acciones para mejorar los servicios en el ISSSTE:
- 4 mil 78 especialistas incorporados
- 7 mil 605 trabajadores basificados
- 51 mil 173 trabajadores renivelados
- 20 mil 917 trabajadores con ampliación voluntaria de jornada
- 5 nuevos hospitales
- 12 nuevas Unidades de Medicina Familiar
- 133 nuevos consultorios
- 710 nuevas ambulancias
- 2 mil 27 camas eléctricas para hospitalización
- 927 camas radiotransparentes para salas de urgencias
- 330 camas para unidades de cuidados intensivos
- 166 equipos de rayos X de alta gama
- Mil sillones reposet para salas de urgencias
- 70 autoclaves
- 243 electrocadiógrafos
- 13 robos quirúrgicos
- Un acelerador lineal
- 121 quirófanos rehabilitados y equipados
- 47 quirófanos nuevos
- 5 cuartos azules
- 979 equipos nuevos de telemedicina
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.