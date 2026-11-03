Más hospitales, equipo y medicamentos: ISSSTE anuncia plan de 120 días para mejorar sus servicios

Las acciones comenzaron a ejecutarse este mes. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha iniciado un plan de 12 pasos para mejorar los servicios. Incluye nuevos hospitales, remodelaciones y abasto de medicamentos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, el director general del ISSSTE, Martí Batres, informó sobre la implementación de 12 acciones que realizarán en los siguientes 120 días.

Se trata de una estrategia para mejorar el sistema de salud público que inició a finales de octubre con el IMSS.

Martí Batres indicó que comenzaron las acciones desde el 1 de noviembre y que informarán los avances cuando lo requiera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A continuación, el plan de 12 acciones que ejecutará el ISSSTE para mejorar los servicios.

Plan del ISSSTE para mejorar servicios

Conclusión de obras

Hospital Regional de Alta Especialidad, Oaxaca

Hospital General Chetumal, Quintana Roo

Hospital General Vasco de Quiroga, Michoacán

Clínica de Medicina Familiar Naucalpan, Edomex

Unidad de Medicina Familiar Arcelia, Guerrero

Unidad Médica Familiar Jiquilpan, MIchoacán

Unidad de Medicina Familiar Paracho, Michoacán

Obras por iniciar

Rehabilitación integral de la Clínica Hospital Gómez Palacio, Durango

Construcción del CESSA de Villahermosa, Tabasco

Construcción del CESSA de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Rehabilitación integral del Hospital General Darío Fernández, CDMX

Rehabilitación integral del Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega de Culiacán, Sinaloa

Continuar y profundizar estas obras:

Rehabilitación integral del Hospital Dr. Fernando Ocaranza

Rehabilitación integral de la Clínica Hospital Chilpancingo

Hospital General Cancún

CESSA Rincón de Romos

CESSA Texcoco

Clínica Hospital Cherán

Hospital General Tlatelolco

Clínica Geriátrica Acapulco

Clínica Hospital Pachuca

Mantenimiento

Adquisición de 75 equipos electromecánicos

Mantenimiento de 5 mil equipos de aire acondicionado

Mantenimiento de 130 plantas de emergencia

Sustitución de 21 elevadores

Mantenimiento preventivo de 87 elevadores

Compra de equipamiento

69 Tomógrafos

53 Mastógrafos

Siete resonadores magnéticos

Un acelerador lineal

Salas de urgencias

Remodelación de 64 salas de urgencias

Equipamiento con 213 carros rojos de desfibrilación; 485 Mesas Pasteur; 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares

Rehabilitación de 50 consultorios de atención continua en unidades

Eliminación del trámite previo de vigencia de derechos

Implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables

Abatir rezagos de operaciones

Hernias

Vesícula

Cataratas

Próstata

Rodilla

Mínima invasión

Abasto de medicamentos

Mantener el abasto general por encima del 97%

Mantener abasto mayor al 95% en unidades médicas

100% de receta electrónica

Contratación de personal médico

Mil 710 médicos especialistas

502 enfermeras

250 médicos generales

Construcción de 100 nuevos consultorios ISSSTE-SUS

ISSSTE-SUS Conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos

Duplicar las consultas por Telemedicina

Otras acciones en el ISSSTE

Además del plan, Martí Batres informó que han realizado las siguientes acciones para mejorar los servicios en el ISSSTE:

4 mil 78 especialistas incorporados

7 mil 605 trabajadores basificados

51 mil 173 trabajadores renivelados

20 mil 917 trabajadores con ampliación voluntaria de jornada

5 nuevos hospitales

12 nuevas Unidades de Medicina Familiar

133 nuevos consultorios

710 nuevas ambulancias

2 mil 27 camas eléctricas para hospitalización

927 camas radiotransparentes para salas de urgencias

330 camas para unidades de cuidados intensivos

166 equipos de rayos X de alta gama

Mil sillones reposet para salas de urgencias

70 autoclaves

243 electrocadiógrafos

13 robos quirúrgicos

Un acelerador lineal

121 quirófanos rehabilitados y equipados

47 quirófanos nuevos

5 cuartos azules

979 equipos nuevos de telemedicina

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