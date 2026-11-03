Sasha Sokol y Timbiriche estallan contra serie de ViX: “Distorsionaron”

<> at Auditorio Nacional on June 20, 2017 in Mexico City, Mexico.

Sasha Sokol compartió un comunicado de Timbiriche contra la serie de ViX, en el que los integrantes de la agrupación acusaron a la producción de distorsionar su historia y abordar de manera irresponsable un episodio doloroso. Los cantantes cuestionaron que se dejara de lado el legado musical del grupo para concentrarse en una experiencia relacionada con el abuso sexual infantil.

El pronunciamiento está firmado por Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, quienes expresaron su inconformidad con la forma en que se contó su historia y agradecieron al público que mostró sensibilidad ante la polémica.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, se lee en el comunicado. Y agrega:

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”.

La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche.



Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones.



Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para… pic.twitter.com/lCTOn5QhmG — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 3, 2026

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre la serie de Timbiriche?

Los integrantes de Timbiriche cuestionaron el enfoque de la serie de ViX y lamentaron que se desaprovechara una historia llena de música, recuerdos y momentos que han unido a distintas generaciones de seguidores.

“Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos, dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable, para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”, expresaron.

El grupo aclaró que su crítica no busca impedir que se cuenten historias difíciles, sino cuestionar la manera en que estas son llevadas a la televisión.

“No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.

Sasha Sokol y Timbiriche acusan revictimización en la serie

Uno de los señalamientos del comunicado compartido por Sasha Sokol hace referenciaal tratamiento del abuso sexual infantil en las producciones de entretenimiento.

Los integrantes de Timbiriche señalaron que convertir una experiencia de este tipo en contenido televisivo no ayuda a prevenir la violencia y puede revictimizar a las personas que la sufrieron.

El grupo también reconoció a quienes participaron en la conversación pública con sensibilidad y respeto, especialmente a las personas que lograron distinguir entre la ficción y las experiencias reales de sus integrantes.

“Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad”.

Sasha Sokol y su lucha contra Luis de Llano

Aunque el comunicado no menciona a Luis de Llano, la postura del grupo cobra relevancia por la batalla judicial que Sasha Sokol sostuvo contra el productor, a quien demandó por daño moral derivado del abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia civil contra De Llano y estableció un precedente que permite a las víctimas de violencia sexual infantil reclamar una reparación civil sin que el paso del tiempo extinga ese derecho.

“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es imprescriptible la acción para reclamar la indemnización por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez y la adolescencia”.

Los integrantes de Timbiriche destacaron precisamente la trascendencia de la lucha de Sasha Sokol y el camino que abrió para otras víctimas.

“Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz”, señalaron.

Los artistas recordaron que en 2027 Timbiriche celebrará 45 años de historia, una trayectoria que, aseguraron, continúa viva gracias al cariño de sus seguidores.