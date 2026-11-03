El papel de Morena en el caso Taddei

Javier Solórzano cuestiona la narrativa oficial sobre la situación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la responsabilidad política en el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo. Señala que, aunque su designación se realizó mediante un sorteo, su llegada estuvo respaldada por el entorno de Morena y por figuras como Alfonso Durazo, además de recibir elogios del expresidente López Obrador.

En opinión, para Uno TV, considera que la narrativa gubernamental intenta deslindar a Morena de las irregularidades atribuidas a la gestión de Taddei, al trasladar la discusión hacia administraciones anteriores del INE. Advierte que, sin una revisión detallada del proceso de designación y de las responsabilidades políticas involucradas, existe el riesgo de repetir los mismos errores. Para Solórzano, reconocer esas responsabilidades resulta indispensable para fortalecer al organismo electoral.

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