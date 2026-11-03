Contratos del INE: cuestionan a Guadalupe Taddei tras difusión de video

La difusión de un video en el que aparece Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, volvió a colocar bajo cuestionamiento los contratos relacionados con la fabricación de credenciales para votar y otros servicios del organismo.

En su comentario, Martha Anaya aborda las imágenes difundidas por Latinus y cuestiona las cantidades y porcentajes mencionados durante la conversación. El material, reportado el 2 de noviembre, corresponde a un encuentro del 16 de febrero de 2026.

¿Qué muestra el video de Guadalupe Taddei?

En la grabación, Hernández Casillas habla sobre cantidades relacionadas con distintos servicios contratados por el INE. Entre las frases que se escuchan está: “Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”.

De acuerdo con los reportes sobre el material, el empresario menciona porcentajes y posibles ganancias relacionadas con la producción de la credencial para votar, su autenticación y los códigos.

Los contratos del INE bajo cuestionamiento

El caso está relacionado con el contrato para fabricar la credencial para votar, adjudicado en diciembre de 2025 por un monto máximo de 71 millones de dólares y con vigencia hasta 2031, según los reportes periodísticos.

Las imágenes como una muestra de presunta corrupción y cuestiona la actuación de Taddei durante su gestión al frente del Instituto.

Anaya plantea interrogantes sobre el futuro de la expresidenta del INE y sobre las posibles consecuencias de las revelaciones.

“Con todas estas evidencias, ¿realmente podrán protegerla? ¿Seguirán en eso? Lo veremos”, expresa Martha al cerrar su análisis.

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