UEFA decreta un minuto de silencio en partidos de Champions League en memoria de Jesús de Miguel

Se homenajeará a Jesús de Miguel en Champions League | Foto: Reuters

La UEFA lamentó este martes la muerte de Jesús de Miguel, futbolista español del CD Tenerife, tras no recuperarse de un paro cardiorrespiratorio producto de un golpe sufrido en el partido contra FC Andorra este lunes en la segunda división española.

Por esta razón, la confederación europea decretó un minuto de silencio en su memoria antes de todos los partidos de sus competiciones oficiales de esta semana, incluyendo los compromisos de la Champions League de este 3 y 4 de noviembre.

Un minuto de silencio por Jesús de Miguel en Champions League

La previa de los partidos de la UEFA Champions League de este martes y miércoles incluirá un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel, estos son:

Martes 3 de noviembre Galatasaray vs Stuttgart Shakhtar vs Sporting Lisboa Feyenoord vs Inter F.K. Bodø/Glimt vs Lille Atlético de Madrid vs Bayern Munich Villarreal vs PSG Barcelona vs Aston Villa Manchester United vs Roma LASK vs Slovan Bratislava

Miércoles 4 de noviembre Fenerbahçe vs Liverpool AEK Athenas vs Real Madrid Lens vs Como Borussia Dortmund vs Real Betis RB Leipzig vs Manchester City Porto vs Napoli PSV vs Club Brujas Slavia Praga vs Arsenal Viking vs Sabah



Sin embargo, el minuto de silencio también se llevará a cabo este jueves en los partidos de la Conference y Europa League, además de otras competencias como la Liga de Campeones Juvenil, según dio a conocer la UEFA en un comunicado.

UEFA, “consternada” por la muerte de Jesús de Miguel

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, declaró este martes: “Estamos consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda“, según se lee en el comunicado de la confederación europea.

“Hemos buscado palabras y solo hemos hallado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, todos los integrantes del CD Tenerife y quienes lloran esta trágica pérdida”. Aleksander Čeferin, UEFA

🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this… pic.twitter.com/bUKSuEQYx7 — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) también expresó su pesar por el fallecimiento del futbolista que jugaba en LaLiga Hypermotion 2 y que ayudó a Tenerife a ascender a la segunda división para la presente temporada.

“Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, así como al Club Deportivo Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor“, escribió la RFEF.

Cabe destacar que fue el propio club de Tenerife el encargado de dar a conocer la muerte de Jesús de Miguel unas horas después de que aseguraran que el futbolista se encontraba “estable” tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por un golpe en el terreno de juego.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”. CD Tenerife

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Y agregó: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos“.

¿Qué le pasó al jugador de Tenerife?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Por su parte, Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

El jugador ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en donde se encontraba “estable, dentro de la gravedad“, según anunció el club español en un comunicado este lunes.

Sin embargo, a las 02:31 horas (tiempo del centro de México), el propio club de la segunda división española confirmó la muerte de Jesús de Miguel.

¿Quién era Jesús de Miguel Alameda?

Jesús de Miguel Alameda tenía 30 años y fungía como delantero del Tenerife, equipo que actualmente milita en la segunda división de España. Llegó al club en julio 2025, procedente del CD Castellón.

Nació en Madrid y comenzó su carrera profesional en el 2015, a los 19 años, con el Leganés “B”.

Toda su carrera la realizó en España, vistiendo los colores del CF Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, CDA Navalcarnero, Uniosistas FC, así como el Castellón y, por último, el Tenerife.

De esta forma, luego de un golpe en el partido de este lunes entre el Tenerife y el FC Andorra, Jesús de Miguel Alameda falleció a sus 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

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