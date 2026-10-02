Ruido en CDMX: éstas son las alcaldías donde hay más conflictos

El ruido puede provocar peleas entre vecinos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco concentran las mayores probabilidades de conflicto relacionado con el ruido en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con una investigación de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

¿Qué dice la Ibero sobre los conflictos por ruido en CDMX?

El estudio elaboró mapas de calor para identificar la distribución territorial de los enfrentamientos por ruido y encontró que estas zonas presentan una mayor probabilidad de este tipo de conflictos. Los autores relacionan este comportamiento con una mayor concentración de edificios de departamentos y densidad de construcción.

De acuerdo con la investigación, vivir en un departamento dentro de un edificio incrementa 60% la probabilidad de experimentar un conflicto por ruido frente a quienes habitan una casa independiente. El dato corresponde a la probabilidad identificada por el modelo estadístico utilizado en el estudio y no significa que 60% de quienes viven en departamentos tengan conflictos.

La investigación fue realizada por Oscar A. Martínez-Martínez, profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y Miguel A. Martínez-Ríos, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO.

El trabajo forma parte de una serie de estudios sobre Ruido y Bienestar y utiliza información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024

Vecinos, los principales protagonistas

En México, cerca de 44% de las personas que habitan en zonas urbanas había experimentado alguna situación conflictiva relacionada con el ruido. Según el estudio, las y los vecinos aparecen como los principales protagonistas de estas situaciones, con 44% de los casos reportados. Después se encuentran los desconocidos en la calle, con 42%, y los establecimientos comerciales, con 41%.

La investigación señala que los conflictos no se limitan al interior de edificios o unidades habitacionales, pues también involucran a personas que comparten espacios públicos y a quienes desarrollan actividades comerciales cerca de las viviendas.

La proximidad entre departamentos, los muros que separan las viviendas y la falta de aislamiento acústico pueden hacer que actividades cotidianas se conviertan en una fuente de molestia para quienes viven alrededor.

Del ruido a un enfrentamiento

El estudio también analizó qué factores pueden estar relacionados con la escalada de los conflictos. Encontró que los empujones incrementan 30% la probabilidad de que un conflicto relacionado con el ruido escale.

En situaciones más graves, haber sufrido una herida por arma de fuego durante un enfrentamiento se relaciona con un incremento de 346% en esa probabilidad. Los autores advierten que, aunque los episodios de violencia extrema son poco frecuentes, una disputa que comienza por un sonido molesto puede alcanzar consecuencias graves.

En contraste, el diálogo o la conversación entre las partes reduce 20% la probabilidad de que se presente un conflicto por ruido, de acuerdo con el modelo analizado.

El contacto con las autoridades no mostró un efecto estadísticamente significativo en el modelo, por lo que los datos analizados no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre recurrir a instancias institucionales y la reducción de estos conflictos.

El ruido como problema de convivencia

La Dra. Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de la IBERO, señaló que el ruido no debe considerarse únicamente una molestia cotidiana, pues puede afectar la salud, la comunicación y las relaciones sociales. “El ruido siempre aparece como motivo de conflicto y motivo que genera violencia”.

La especialista explicó que la afectación depende de la intensidad del sonido, medida en decibeles, y del tiempo de exposición. También señaló que el oído permanece activo las 24 horas del día, por lo que los sonidos intensos o persistentes pueden dificultar el descanso.

Ante esta situación, planteó la necesidad de contar con mapas públicos de ruido, herramientas para conocer los niveles de exposición y mecanismos de conciliación vecinal.

También propuso fortalecer las normas de construcción, incorporar soluciones arquitectónicas que reduzcan la propagación del sonido y establecer acuerdos entre vecinos sobre horarios y niveles de volumen.

La académica consideró que atender la contaminación acústica requiere combinar arquitectura, educación, regulación y diálogo para prevenir que los conflictos por ruido escalen a confrontaciones.

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