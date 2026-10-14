Diputado promete regalar una moto a Samuel Morales, repartidor de Rappi detenido en Guadalajara

Diputado quiere regalar moto a repartidor detenido en Guadalajara. Foto: Pexels.

El diputado local de Jalisco, Enrique Velázquez anunció en redes sociales que quiere regalarle una motocicleta a Samuel Morales, repartidor de Rappi que fue detenido injustamente durante las protestas por el agua sucia en Guadalajara.

Esto después de que el caso se volviera viral en redes sociales, pues se compartieron imágenes de cómo se llevó a cabo su arresto durante la manifestación frente a Casa Jalisco.

¿Por qué detuvieron a Samuel Morales, repartidor de Rappi?

Samuel Morales Navarro fue detenido el pasado domingo 11 de octubre, durante la protesta para exigir agua potable limpia en el estado de Jalisco. Sin embargo, su madre después aseguró que el joven no estaba participando en la manifestación cuando se realizó su arresto, sino que estaba trabajando.

De acuerdo con su testimonio, su hijo esperaba un pedido en el cruce de las calles Rubén Darío y Manuel Acuña para realizar una entrega cuando varios policías se acercaron, lo sometieron y se lo llevaron.

Además denunció que la motocicleta de su hijo quedó en el lugar y que posteriormente habría sido retirada por un policía. De hecho, señaló que las autoridades negaron registros de las pertenencias del joven, como su casco, mochila y celular.

Su madre, finalmente, sostuvo que el joven repartidor de Rappi quería recuperar sus cosas para volver a trabajar.

“Él quiere su moto, él quiere su casco y él quiere su mochila para seguir trabajando”, dijo

Enrique Velázquez ofrece una moto para que Samuel vuelva a trabajar

A través de un video publicado en redes sociales, el diputado local Enrique Velázquez anunció que se organizará con amigos para regalarle una motocicleta a Samuel Morales, repartidor de Rappi que fue detenido durante las protestas por el agua sucia en Guadalajara.

El legislador expresó su indignación por lo ocurrido y pidió ayuda para localizar al joven y hacerle llegar la moto que lo ayudaría a trabajar nuevamente.

“Queremos cooperarnos para regalarle una moto”, afirmó el diputado, quien pidió a las personas que conozcan a Samuel que le digan que se ponga en contacto con él.

Enrique Velázquez explicó que la propuesta surgió mientras analizaban los hechos ocurridos durante la manifestación y la intervención de la policía frente a Casa Jalisco.

Liberan a Samuel y a los demás detenidos en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que todas las personas detenidas durante la manifestación recuperaron su libertad. También reconoció errores en el operativo policial y ordenó una investigación interna para determinar responsabilidades.

El mandatario señaló que algunos policías estatales cometieron excesos y pidió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañe las indagatorias.

La protesta del domingo pasado exigía agua potable limpia para el Área Metropolitana de Guadalajara y terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías.

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