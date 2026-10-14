Mañana vence el registro de celulares con terminación 4; ve qué número sigue

Así continúa el registro de celulares. Foto: Cuartoscuro

Los usuarios de telefonía móvil en México cuyos números celulares terminan en 4 tienen hasta este jueves 15 de octubre de 2026 para registrar sus líneas, de acuerdo con el calendario de vinculación establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El siguiente turno corresponde a los números con terminación 5, cuyo plazo vence el 31 de octubre.

El procedimiento busca vincular cada línea telefónica con la identidad de su titular para identificar a los usuarios de los servicios móviles y evitar el uso anónimo de números celulares.

El registro de líneas celulares es gratuito y puede realizarse por internet o directamente en los centros de atención de las compañías telefónicas.

Los usuarios deben revisar la terminación de su número para identificar la fecha que les corresponde y completar el trámite dentro del plazo establecido.

¿Cómo registrar tu celular antes de la fecha límite?

Las personas que tengan una línea de prepago sin vincular deberán realizar el procedimiento a través de su compañía telefónica. Para completar el registro digital, deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial Registra tu línea

Seleccionar la compañía telefónica correspondiente

Capturar el número celular que se desea registrar

Proporcionar fotografías de una identificación oficial vigente

Completar la verificación de identidad mediante la cámara del dispositivo

Confirmar que la vinculación se realizó correctamente

La CRT señala que el procedimiento no requiere proporcionar huellas digitales ni escaneos del iris. Además, la prueba de vida utilizada para validar la identidad no se conserva después de finalizar el trámite.

Quienes prefieran realizar el procedimiento de manera presencial pueden acudir a los centros de atención de su compañía telefónica para conocer las indicaciones correspondientes.

El trámite no tiene costo, por lo que los usuarios no necesitan pagar para vincular su número con su identidad.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular?

Los usuarios que no completen el registro de su celular antes de la fecha límite podrían enfrentar la suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, las compañías telefónicas tendrán un plazo de hasta 72 horas posteriores al vencimiento para suspender las líneas que permanezcan sin vincular.

Durante la suspensión, los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas ordinarias, enviar mensajes SMS o efectuar recargas.

Sin embargo, las líneas suspendidas podrán comunicarse con los servicios de emergencia, como el 911, y continuar recibiendo alertas sísmicas de máxima prioridad.

La suspensión temporal no implica la pérdida definitiva del número telefónico. El servicio podrá restablecerse una vez que el usuario complete el procedimiento de vinculación.

Por ello, quienes todavía no hayan realizado el trámite deben revisar el calendario y verificar la fecha que corresponde al último dígito de su número celular.

¿Cuáles son las próximas fechas para registrar tu celular?

El calendario de registro de líneas telefónicas en México contempla fechas escalonadas según el último dígito del número celular. Después del plazo correspondiente a la terminación 4, estas son las siguientes fechas:

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Así, el siguiente grupo que deberá completar la vinculación es el de las líneas que terminan en 5, cuyo plazo vence el sábado 31 de octubre de 2026.

Los usuarios pueden identificar la fecha que les corresponde y realizar el trámite con anticipación para evitar que su servicio sea suspendido temporalmente.

¿Qué líneas celulares deben registrarse?

El procedimiento está dirigido a los usuarios cuyas líneas todavía no se encuentran vinculadas con la identidad de sus titulares.

En el caso de las líneas de prepago, los usuarios deberán completar el registro dentro del plazo correspondiente a la terminación de su número.

Por otra parte, las líneas de pospago que ya estén vinculadas con la identidad de sus titulares no tendrán que repetir el procedimiento, de acuerdo con la información proporcionada.

Para consultar los requisitos y acceder al trámite, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o acudir a los centros de atención de su compañía telefónica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.