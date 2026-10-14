Sinaloa vive jornada violenta: fosa clandestina, homicidios y balaceras

La violencia no baja en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una fosa clandestina, el asesinato de un adolescente de apenas 17 años y una serie de ataques armados que dejaron víctimas mortales y personas heridas marcaron una jornada de violencia en distintos municipios de Sinaloa.

Hallazgos en Navolato, Sinaloa

Uno de los hallazgos ocurrió en el campo Romero, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, donde integrantes de dos colectivos de madres buscadoras localizaron restos humanos que, de acuerdo con los primeros reportes, corresponden a tres personas enterradas en una misma fosa clandestina.

La búsqueda comenzó durante la mañana del martes 13 de octubre, cuando integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte Eres Mi Razón de Vida y Padres y Madres de Hijos realizaron trabajos de exploración en una zona agrícola.

Durante los primeros recorridos descubrieron restos humanos cubiertos con plástico, por lo que solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, los trabajos no terminaron con ese descubrimiento. Las rastreadoras continuaron revisando el terreno y, alrededor de la 1:40 de la tarde, localizaron más restos en la misma excavación, elevando a tres el número de personas presuntamente encontradas en ese sitio.

El hallazgo abrió la posibilidad de que existan otros entierros clandestinos en los alrededores, por lo que las buscadoras no descartan ampliar las labores de rastreo hacia otros puntos del predio.

Hasta el momento de los reportes, las víctimas permanecían sin identificar.

La violencia también dejó víctimas en Culiacán

Durante la madrugada del martes fue encontrado asesinado a balazos Antonio, un adolescente de 17 años que trabajaba en un autolavado del sector Tres Ríos. Su cuerpo fue localizado sobre un camino de terracería cercano al relleno sanitario municipal, al norte de la ciudad. Sus familiares habían perdido contacto con él desde la noche anterior.

Horas después, en un terreno baldío del sector Lomas de San Isidro, fue descubierto el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija. Los reportes posteriores señalaron que la víctima estaba decapitada y que su cabeza fue localizada dentro de una bolsa colocada en una hielera.

Siguen ataque en Mazatlán

En la comunidad de Villa Unión, un hombre fue asesinado a balazos junto a una camioneta Volkswagen. De manera preliminar fue identificado como Jorge, aunque su identidad estaba pendiente de confirmación oficial.

En la colonia Francisco Solís, hombres armados irrumpieron en una vivienda de la calle Segunda Nuevo León y dispararon contra sus ocupantes. El ataque dejó dos personas sin vida y otras dos lesionadas. También se registraron agresiones en la colonia Doña Chonita y en la zona Centro de Mazatlán, donde dos hombres resultaron heridos en hechos distintos.

En la colonia Lázaro Cárdenas, un joven fue lesionado por disparos cuando se encontraba con otras personas en una cancha deportiva. Además, una vivienda de la colonia Lomas del Ébano presentó daños materiales por disparos de arma de fuego.

Durante la noche, otro hombre fue localizado sin vida sobre la avenida Cristóbal Colón, frente al fraccionamiento Puesta del Sol, aunque los primeros reportes no precisaron la causa del fallecimiento.

Escuinapa no se salva

La violencia también alcanzó al municipio de Escuinapa, donde un hombre identificado extraoficialmente como Andrés, conocido como “Nacho”, fue asesinado a balazos en un expendio de cerveza ubicado en el sector Centro. La víctima presuntamente se dedicaba a la venta de tacos.

Y durante las primeras horas de este miércoles 14 de octubre, un nuevo homicidio fue reportado en Mazatlán: un hombre fue encontrado sin vida, con heridas de bala, sobre un camino de terracería cercano a la colonia Labastida Ochoa y al fraccionamiento Los Laureles.

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