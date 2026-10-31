GP de México 2026: Esteban Ocon queda fuera y Ryo Hirakawa debutará en la F1

Ryo Hirakawa sustituye a Esteban Ocon. Foto: Reuters

El piloto japonés Ryo Hirakawa debutará en una carrera de Fórmula 1 este domingo, luego de que la escudería Haas anunciara su incorporación en sustitución del francés Esteban Ocon para el resto del GP de México 2026.

El cambio fue informado por el equipo este sábado, cuando también confirmó que Hirakawa compartiría pista con el británico Ollie Bearman durante la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo, programada a 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Haas explicó que el japonés, de 32 años, ocupará el asiento de Ocon durante lo que resta del fin de semana. Posteriormente, la escudería aclaró que el piloto francés, de 30 años, no se encontraba enfermo, aunque no detalló el motivo de la sustitución.

El viernes, durante las dos primeras sesiones de entrenamientos, Ocon consiguió el decimotercer mejor tiempo, por delante de su compañero Bearman.

¿Quién es Ryo Hirakawa, el piloto que sustituirá a Ocon?

Ryo Hirakawa cuenta con experiencia en el automovilismo de resistencia. El japonés fue campeón del mundo de esta especialidad en 2022 y 2023 con Toyota, fabricante que mantiene una alianza con Haas.

Además, consiguió la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2022, uno de los acontecimientos más importantes del calendario internacional de resistencia.

El piloto forma parte del equipo de reserva de TGR Haas F1 Team, por lo que su participación en el Gran Premio de México representa su primera oportunidad de competir en una carrera de la máxima categoría del automovilismo.

La sustitución ocurre después de que Haas anunciara el mes pasado que Esteban Ocon dejará la escudería al finalizar la temporada. Para el siguiente campeonato, el brasileño Rafael Câmara, de 21 años, ocupará el asiento que quedará vacante.

Horarios del GP de México: prácticas, clasificación y carrera

El Gran Premio de México 2026 comenzó el viernes 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante esa jornada se realizaron las dos primeras prácticas libres de Fórmula 1.

Para este sábado 31 de octubre están programadas la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 1 de noviembre.

Estos son los horarios correspondientes al tiempo del centro de México:

Viernes 30 de octubre Práctica libre 1: 12:30 a 13:30 horas Práctica libre 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre Práctica libre 3: 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Carrera del GP de México: 14:00 horas (71 vueltas)



Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.