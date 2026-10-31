EE: UU. advierte a Rusia de posible atentado masivo en Moscú, lanza alerta a sus ciudadanos

Una alerta similar de EE. UU. tuvo lugar en 2024. Foto: Reuters

La Embajada de Estados Unidos en Rusia advirtió sobre la posibilidad de un atentado con numerosas víctimas en Moscú este sábado 31 de octubre de 2026, específicamente en la Reserva-Museo de Tsarítsino, por lo que pidió a sus ciudadanos mantenerse alejados de la zona.

La representación diplomática informó que tiene conocimiento de una amenaza creíble y que mantiene comunicación con las autoridades rusas para atender la situación. Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que recibió información de Estados Unidos sobre un posible ataque terrorista y aseguró que realiza las acciones necesarias.

Embajada de EE. UU. pide evitar la Reserva-Museo de Tsarítsino

En su alerta de seguridad, la embajada estadounidense identificó como posible objetivo la Reserva-Museo de Tsarítsino, ubicada en la calle Dolskaya, al sur de Moscú.

La advertencia pidió a sus ciudadanos evitar el museo y sus alrededores durante este sábado, mantenerse atentos a su entorno y evitar las concentraciones de personas.

También recomendó revisar los planes personales de seguridad, mantener los teléfonos celulares cargados, llevar una identificación vigente y consultar los medios locales para conocer posibles actualizaciones.

La embajada señaló que el Gobierno estadounidense coordina la respuesta con las autoridades rusas correspondientes.

FSB confirma que recibió información sobre posible ataque

De acuerdo con la agencia estatal rusa TASS, el FSB confirmó que recibió información de la parte estadounidense, a través de canales de comunicación establecidos, sobre la preparación de un posible atentado en Moscú.

En tanto, reportes sobre la situación en la capital rusa señalan que las carreteras que conducen al museo fueron cerradas, mientras servicios de seguridad permanecen en la zona. También se informó sobre el acordonamiento del parque y la evacuación de visitantes.

La advertencia recuerda la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos en marzo de 2024, cuando pidió a sus ciudadanos evitar grandes concentraciones en Moscú ante el riesgo de un ataque.

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