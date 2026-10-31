Luto en el atletismo: Julieta Gallego, de 24 años, entre las víctimas del accidente de tren en España

Al momento suman 74 personas fallecidas. Foto: AFP | Archivo

Julieta Gallego, atleta de 24 años, es una de las personas fallecidas en el accidente de tren en España, ocurrido durante el miércoles pasado.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la Agrupación Deportiva Sprint, de la que la joven formaba parte, dio a conocer de su fallecimiento.

“Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían”, destacó el mensaje de la organización.

Por su parte, la Real Federación Española de Atletismo también dedicó unas palabras a la joven que, como señala Marca, era especialista en longitud y 60 metros y obtuvo la marca de 5.90 metros en longitud en el Campeonato de España por clubes.

“La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de Ad Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club”, se lee en el comunicado.

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).



Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.… — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

¿Cuáles son los últimos reportes del accidente de tren en España?

Suman al menos 74 personas muertas y decenas heridas por el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, en España. Las autoridades prometen una investigación para evitar que otro incidente de este tipo vuelva a repetirse.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Transportes dio la última actualización este jueves, a un día del siniestro que conmocionó a todo el país.

Además de las personas muertas, existen 50 heridos en diferentes hospitales, algunos de los cuales fueron trasladados por helicóptero.

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