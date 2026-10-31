Muere el hijo del Komander, lo despiden de manera emotiva; cancela evento

Piden respeto para el Komander y su familia. Foto: Cuartoscuro

El cantante Alfredo Ríos más conocido como “El Komander”, atraviesa un momento de duelo por el fallecimiento de su hijo, José Eliseo Ríos Ávila, ocurrido el 30 de octubre de 2026, de acuerdo con una esquela difundida por su equipo de trabajo.

A través de un mensaje de condolencias, el equipo del cantante expresó su solidaridad con la familia y compartió su pesar por la muerte de José Eliseo.

Captura: soyelkomander1 Instagram

La publicación incluyó una dedicatoria religiosa en la que pidió que la “luz divina ilumine su camino hacia la vida eterna” y que “encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del señor”.

Posteriormente, en las historias de Instagram del cantante compartieron un video corto con coronas de flores dedicadas a su pequeño de unos meses, aunque se desconoce su edad exacta.

Con una frase emotiva:

“Dios te recoja chaparrito. Te amamos mucho”.

El Komander cancela presentación en Hidalgo, Nuevo León

Captura: soyelkomander1 Instagram

A raíz de esta pérdida familiar, el equipo del Komander informó que se canceló el compromiso artístico que tenía programado para este 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León.

“Ante esta dolorosa pérdida, Alfredo y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles, por lo que resulta imposible llevar a cabo el compromiso artístico programado”, se explica en el comunicado.

El equipo explicó que Alfredo Ríos y su familia atraviesan momentos difíciles, por lo que no será posible realizar el evento. Asimismo, ofreció una disculpa al público, los organizadores y los asistentes, y agradeció las muestras de comprensión, solidaridad y respeto.

En el mensaje también se pidió brindar a la familia el espacio y la tranquilidad necesarios para afrontar el duelo.

Hasta el momento, no se ha detallado las causas del fallecimiento de José Eliseo.

¿Quién es El Komander?

Alfredo Ríos Meza, conocido artísticamente como El Komander, es un cantante y compositor de música regional mexicana originario de Culiacán, Sinaloa. Alcanzó notoriedad como uno de los representantes del llamado Movimiento Alterado, una corriente musical vinculada a los corridos que tuvo presencia en la escena del regional mexicano durante la década de 2010.

Su carrera musical despegó con el álbum “El Katch”, publicado en 2009. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Soy de Rancho”, “El Taquicardio”, “Cuernito Armani” y “Malditas Ganas”, temas con los que consiguió reconocimiento entre el público del género.

Además de su faceta como cantante, Ríos también ha incursionado en la actuación, con participaciones en producciones cinematográficas independientes. A lo largo de su trayectoria ha mantenido presentaciones en México y Estados Unidos, consolidando una carrera dentro de la música regional mexicana.

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