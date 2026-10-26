¿Visitarás un panteón en Día de Muertos en CDMX? Revisa horarios y objetos prohibidos 

Panteones de CDMX por Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

Si vas a visitar un panteón de la Ciudad de México (CDMX) durante el Día de Muertos 2026, conviene revisar los horarios de apertura, las restricciones y las medidas de seguridad antes de salir.

Horarios de los panteones en CDMX por Día de Muertos

Hasta el momento, los horarios especiales para estas fechas en 2026 no se han publicado oficialmente para cada alcaldía. Como referencia, se pueden consultar los horarios difundidos en 2025, aunque podrían cambiar y es importante confirmarlos en los canales oficiales de cada demarcación.

Álvaro Obregón: De 8:00 a 16:00 h

Azcapotzalco: De 8:00 a 17:00 h

Benito Juárez: De 8:00 a 17:00 h. No obstante, el Panteón Xoco abrirá de las 7:00 a las 23:00 h

Coyoacán: De 8:00 a 17:00 h

Cuauhtémoc: De 8:00 a 17:00 h

Cuajimalpa: De 8:00 a 18:00 h

Gustavo A. Madero: De 8:00 a 17:00 h

Iztapalapa: De 8:00 a 15:00 h

Iztacalco: De 11:00 a 23:00 h

Magdalena Contreras: De 8:00 a 17:00 h

Miguel Hidalgo: De 7:00 a 18:00 h

Milpa Alta: De 7:00 a 20:00 h

Tlalpan: De 8:00 a 19:00 h

Tláhuac: De 8:00 a 00:00 h

Venustiano Carranza: De 8:00 a 17:00 h

Xochimilco: De 8:00 a 18:00 h

Antes de acudir, verifica si la alcaldía o la administración del cementerio anunció ampliaciones de horario, cierres parciales o medidas especiales por la afluencia de visitantes.

¿Qué está prohibido en los panteones de la CDMX?

El reglamento capitalino establece seis tipos de conductas que pueden ser sancionadas dentro o en las inmediaciones de los cementerios:

Realizar obras sin autorización o incumplir el pago de los servicios establecidos en el reglamento

o incumplir el pago de los servicios establecidos en el reglamento Dejar escombros o no limpiar el área después de realizar trabajos o arreglos en una tumba

Tirar basura o desperdicios en lugares no autorizados

Causar molestias a otras personas o dañar bienes particulares, de manera individual o colectiva

Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas, así como consumir sustancias tóxicas

Dañar fosas, lápidas, monumentos, criptas, capillas o cualquier instalación del cementerio

Estas restricciones buscan preservar las instalaciones y mantener condiciones adecuadas para las personas que acuden a visitar a sus familiares.

¿De cuánto son las multas por infringir el reglamento?

El artículo 166 del Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la Ciudad de México establece multas de una a 20 UMA.

Con el valor diario de la UMA para 2026, de 117.31 pesos, las sanciones equivalen a los siguientes montos:

Sanción Monto Una UMA 117.31 pesos 20 UMA 2,346.20 pesos

Las multas pueden duplicarse en casos de reincidencia, daños de difícil o imposible reparación o cuando se acredite la intención. Además, la persona responsable debe reparar los daños ocasionados.

Recomendaciones para visitar los panteones en Día de Muertos

Ante la llegada de miles de visitantes, se recomienda tomar precauciones para evitar contratiempos durante los recorridos:

Acude temprano para reducir el tiempo de espera y evitar las horas de mayor afluencia

para reducir el tiempo de espera y evitar las horas de mayor afluencia Consulta los horarios y avisos de la alcaldía correspondiente antes de salir

Si vas a limpiar o pintar una tumba, realiza los trabajos con anticipación y retira los residuos

Considera utilizar transporte público, ya que el estacionamiento puede ser limitado en los cementerios con mayor concurrencia

Lleva agua, gorra y bolsas para recoger tu basura

Mantén a niñas y niños bajo supervisión y acuerda un punto de encuentro con tus acompañantes

Coloca las veladoras lejos del pasto seco y no las dejes encendidas sin vigilancia

Resguarda tus pertenencias y solicita apoyo al personal de seguridad ante cualquier emergencia

La Subsecretaría de Control de Tránsito también supervisará la circulación vehicular y el estacionamiento en las inmediaciones de los camposantos, con el objetivo de prevenir dobles filas y obstrucciones en los pasos peatonales.

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