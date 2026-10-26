Caen el “Primo” y un colombiano ligado a préstamos “gota a gota” en Oaxaca

Cae el “Primo” y un colombiano ligado a préstamos “gota a gota”: Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que lograron detener a un sujeto identificado como el “Primo”, presunto jefe criminal en Asunción Ixtaltepec, así como a un hombre colombiano ligado a préstamos “gota a gota”. Esto durante nueve cateos simultáneos que llevaron a cabo junto a fuerzas armadas federales y dependencias de seguridad estatales.

Arrestan al “Primo”, jefe de plaza en Ixtaltepec designado por el “Comandante Cromo”

La Fiscalía General de Oaxaca informó recientemente que en conjunto con la Secretaría de Marina, la Defensa y Guardia Nacional y la Policía Estatal, llevó a cobo nueve cateos simultáneos en diferentes puntos de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa.

En estas operaciones, indicaron, capturaron a un sujeto identificado como Andrés “N”, alias el “Primo”, que según fuentes de inteligencia criminal, era jefe de plaza en Asunción Ixtaltepec, designado de manera directa por el “Comandante Cromo”, quien fue detenido hace unos días y que actualmente enfrenta un proceso legal.

“Durante esta aprehensión en específico, se logró el aseguramiento de armas de fuego y la inhabilitación del inmueble desde donde operaba”, agregó la dependencia.

Detienen a colombiano ligado a préstamos “gota a gota”

También en estos cateos realizados simultáneamente, las autoridades oaxaqueñas lograron detener a un hombre colombiano ligado, junto a otras personas, al narcomenudeo y a los préstamos o extorsiones de modalidad “gota a gota”.

“Asimismo, en los distintos puntos intervenidos se logró la detención de otras personas vinculadas a estas células, incluyendo individuos dedicados al narcomenudeo y a la extorsión en su modalidad de “gota a gota”, entre ellos un sujeto de nacionalidad colombiana“, se lee en el comunicado de la Fiscalía de Oaxaca.

Según reportes de algunos medios de comunicación, el sujeto de nacionalidad colombiana tendría posibles vínculos con el Cartel de Sinaloa y el grupo criminal los “Cromos”.

Aseguraron casas de seguridad, drogas y armas con ayuda de un helicóptero Black Hawk

La Fiscalía de Oaxaca destacó que en estas acciones aseguraron varios inmuebles identificados como casas de seguridad, estupefacientes y armas de fuego, deteniendo objetivos prioritarios generadores de violencia y desarticulando redes dedicadas a la extorsión.

Además, las autoridades detallaron que en estos trabajos contaron con el despliegue de un helicóptero Black Hawk, el cual brindó apoyo aéreo perimetral y sobrevigilancia durante todas las intervenciones terrestres.

“Esta intervención interinstitucional se suma a la serie de acciones operativas derivadas de los trabajos de inteligencia desplegados luego de los casos de violencia registrados en la región. Con estas acciones contundentes, se busca garantizar la seguridad, proteger el patrimonio de las familias oaxaqueñas y seguir con la desarticulación frontal de las células criminales y delictivas que operan en el Istmo de Tehuantepec“, indicaron finalmente.

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