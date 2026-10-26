¿Qué reveló el último mensaje de Komanche sobre su muerte y su salud mental?

El influencer había sido acusado de acoso. Foto ilustrativa

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como “El Komanche”, publicó un mensaje en redes sociales días antes de ser encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León. Aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte, sus últimas publicaciones han llamado la atención de sus seguidores, quienes las relacionan con los problemas de salud mental que el propio streamer había compartido.

Tras conocerse la noticia, Byron Reyes publicó mensajes en sus historias de Instagram en los que pidió reflexionar sobre el acoso en internet y las consecuencias que pueden tener los ataques contra los creadores de contenido. “Ahora me pongo a pensar que recibió tanto hate desde hace años. Por favor seamos más conscientes de lo que ponemos”, escribió su representante. En otra publicación remarcó:“El bullying a cualquier escala no es un juego”.

¿Cuál fue el último mensaje de “El Komanche“ y por qué usuarios dicen que es una pista?

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

Tras su fallecimiento, los seguidores del streamer comenzaron a revisar sus últimas publicaciones después de que trascendiera su fallecimiento, entre ellas destacó el mensaje que publicó el 19 de octubre “Los días simplemente no mejoran”.

La frase cobró otro significado para algunos usuarios al recordar que el streamer había hablado públicamente de sus problemas de salud mental y de las crisis que enfrentó en años anteriores.

El 16 de octubre, el salvadoreño había publicado “HOLA BUENAS”, acompañado de un enlace a su canal de Kick. Ese mismo día escribió: “No me jodas llegaron los autos voladores”. Su última transmisión estuvo dedicada al videojuego “Elden Ring” y llevaba por título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”.

En streams pasados ya Komanche decia que tenia 24 horas sin dormir y al final dice: "Nos vemos el dia no se cuando pero ya se viene el final, ya se acerca el final"



Cuiden su salud mental y busquen ayuda si la ocupan pobre de Komanche D.E.P pic.twitter.com/KlBYfxjrNC — Wock (@Wockz12) October 26, 2026

Estas publicaciones generaron especulaciones entre sus seguidores, quienes las interpretaron como posibles indicios de que atravesaba un periodo complicado. Sin embargo, ninguno de estos mensajes confirma las circunstancias de su fallecimiento ni permite establecer que haya muerto por suicidio. Hasta el momento, la causa de muerte no se ha confirmado públicamente.

Komanche reveló que tenía problemas de su salud mental

Komanche en 2023 relato en un video su intento de quitarse la vida.



El bullying, su salud mental, las criticas, su autoestima, lo habían llevado a casi haber tomado esa decisión en ese momento.



Q.E.P.D Komanche pic.twitter.com/pC7rnqvuwQ — El Papu Misterioso (@Misterios0_papu) October 26, 2026

Carlos Mauricio Gómez había compartido en distintas ocasiones experiencias relacionadas con su salud mental, en una entrevista difundida en marzo de 2023 con el creador de contenido Tío Shur, habló sobre algunas de las crisis que había enfrentado, en esa grabación explicó que había recibido diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años, asimismo, destacó que ya había intentado suicidarse.

En ese mismo año, “El Komanche” enumeró cinco padecimientos que, según su propio testimonio, le habían sido diagnosticados,depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. También contó que había interrumpido su tratamiento psiquiátrico después de alcanzar estabilidad económica como creador de contenido. También comentó que había atravesado momentos difíciles, recibió atención psiquiátrica y posteriormente interrumpió su tratamiento. En esa grabación reconoció que debió buscar ayuda profesional nuevamente.

Antes en 2022 enfrentó problemas personales y profesionales, ataques en redes sociales y complicaciones de salud. En su relato mencionó un diagnóstico de trombosis y experiencias difíciles durante un viaje por Europa.

En los últimos meses “El Komanche” fue víctima de bullyng pero también fue acusado de acoso

En enero de 2026, “El Komanche” anunció su retiro de Twitch mediante una publicación en X. En ese momento escribió: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”. Posteriormente, señaló que continuaría realizando transmisiones en YouTube, TikTok y Kick.

Durante los Squid Craft Games 2, celebrados en marzo de 2023, fue blanco de un mensaje publicado por una usuaria de X que decía “Si Spreen mata a Komanche les hace un favor a todos”. La publicación acumuló miles de interacciones y dio pie a una discusión pública entre ambos streamers sobre el acoso en internet y la responsabilidad de los creadores de contenido frente al comportamiento de sus comunidades.

Tras su fallecimiento, el representante del influencer recordó que “el bullying a cualquier escala no es un juego” recordando que el creador había sido blanco de esta práctica.

Por otra parte, a finales de septiembre de 2026, varias creadoras de contenido lo señalaron por presunto acoso, los señalamientos generaron reacciones entre otros integrantes de la comunidad del streaming y nuevas críticas contra el salvadoreño.

En las semanas posteriores también circularon publicaciones y comentarios sobre sus presuntos problemas financieros.

No obstante, las acusaciones, las versiones difundidas en redes sociales y sus mensajes anteriores no constituyen pruebas para determinar qué ocurrió.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.