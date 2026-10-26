Caminata por la Justicia en Cuautla: horario, ruta y punto de salida

Llaman a marcha en Cuautla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El próximo 28 de octubre se realizará una caminata en Cuautla, Morelos, para exigir justicia y un alto a la impunidad en el municipio, que enfrenta diversos hechos de violencia.

¿Qué se sabe de la Caminata por la Justicia en Cuautla?

Yndira Sandoval, feminista y defensora de derechos humanos, convocó a la ciudadanía a manifestarse el miércoles 28 de octubre a las 17:30 horas. La movilización partirá del Zócalo de Cuautla y se dirigirá a la Fiscalía Oriente.

“Para las muertas y muertos de Cuautla, este 28 de octubre caminemos juntas y juntos para exigir justicia y un alto a la impunidad, por los muertos de la incompetencia, por los muertos del abandono, por los muertos de la orfandad institucional. Nos vemos el miércoles 28 a las 5:30 de la tarde en el Zócalo de Cuautla para caminar hacia la Fiscalía Oriente”, expresó Sandoval.

La activista pidió a las personas asistentes llevar una veladora y vestir de negro como señal de luto por las víctimas de la violencia en la ciudad

“Lleva contigo una veladora. Viste de negro en señal de luto. El mismo luto que embarga a nuestra ciudad, con el rostro descubierto y con la cara en alto, porque exigiremos justicia con dignidad. Nosotros no somos los que nos hemos arrodillado, ni nos hemos rendido, ni nos hemos doblegado”, señaló.

Violencia en Cuautla, Morelos

La violencia en Cuautla cobró mayor visibilidad tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años que murió durante un ataque con arma blanca en septiembre pasado.

La joven se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El pasado 13 de octubre también se registraron varios hechos violentos, entre ellos el incendio de tres unidades de transporte público en distintos puntos del municipio.

El primero ocurrió en la calle Benito Juárez, en la colonia Año de Juárez. Más tarde, a las 15:12 horas, otra unidad fue incendiada en el cruce de las calles Miguel Bravo y Cura Tapia. El tercer incidente se registró cerca de las 18:10 horas sobre la avenida Reforma, en la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo con la información proporcionada, grupos delictivos atacan a transportistas que presuntamente se niegan a pagar extorsiones.

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