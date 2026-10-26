Pensión Bienestar: calendario de pagos de noviembre-diciembre; ve cuándo cae el último depósito del año

Pago de pensiones y programa del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de las pensiones y programas para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, cuya dispersión comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes.

Pensiones y programas Bienestar: calendario de pagos de noviembre-diciembre

Durante la conferencia mañanera de este lunes, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, indicó que la dispersión de recursos corresponde a las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como a los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los pagos se realizarán de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los beneficiarios, conforme al siguiente calendario:

Fecha de pago Letra del primer apellido Martes 3 de noviembre A Miércoles 4 de noviembre B Jueves 5 de noviembre C Viernes 6 de noviembre C Lunes 9 de noviembre D, E, F Martes 10 de noviembre G Miércoles 11 de noviembre G Jueves 12 de noviembre H, I, J, K Viernes 13 de noviembre L Martes 17 de noviembre M Miércoles 18 de noviembre M Jueves 19 de noviembre N, Ñ, O Viernes 20 de noviembre P, Q Lunes 23 de noviembre R Martes 24 de noviembre R Miércoles 25 de noviembre S Jueves 26 de noviembre T, U, V Viernes 27 de noviembre W, X, Y, Z

En el caso del programa Sembrando Vida, la entrega de recursos se realizará el miércoles 11 de noviembre.

Es importante señalar que el lunes 16 de noviembre será el único día en que se suspenderán los pagos, debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

La funcionaria federal precisó que no es necesario retirar el dinero de la tarjeta del Banco del Bienestar el día que se realiza el depósito, ya que los recursos permanecen disponibles para que las y los beneficiarios dispongan de ellos cuando lo necesiten.

🔴 CALENDARIO DE PAGO

En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre – diciembre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar. pic.twitter.com/jTIrxXCLQW — Bienestar (@bienestarmx) October 26, 2026

Montos de las pensiones y programas del Bienestar en 2026

Las pensiones y programas del Bienestar contemplan pagos bimestrales dirigidos a distintos sectores de la población, como adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y productores.

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante) : 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 mensuales

: 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalente a 3 mil 200 mensuales Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años) : 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalente a mil 550 mensuales.

: 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalente a mil 550 mensuales. Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 mensuales

: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalente a mil 650 mensuales Programa de Madres Trabajadoras : mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 mensuales

: mil 650 pesos bimestrales, equivalente a 825 mensuales Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos; solo en este caso el pago es mensual.

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