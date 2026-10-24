¿Qué alternativas hay a la Modalidad 40 para mejorar tu pensión?

La Modalidad 40 del IMSS no es la única alternativa para mejorar los ingresos durante la jubilación. Las aportaciones voluntarias a la Afore, los planes personales de retiro y las inversiones en el mercado bursátil son algunas opciones que los trabajadores pueden explorar, explicó Adrián Díaz, especialista en finanzas personales, en entrevista con Uno TV.

“Sí tenemos opciones, pero lo que nos hace falta es educación financiera en este momento”.

Díaz explicó que una de las primeras opciones que deben considerar los trabajadores es su cuenta de ahorro para el retiro, independientemente de si pertenecen al régimen de la Ley 73 o la Ley 97 del IMSS. El especialista recomendó realizar aportaciones voluntarias para incrementar el dinero acumulado

Una alternativa más son los planes personales de retiro (PPR), instrumentos que permiten ahorrar e invertir con miras a la jubilación. Otra posibilidad es invertir mediante aplicaciones de casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Antes de invertir, es importante conocer los riesgos, las comisiones y el funcionamiento de cada producto. Los rendimientos no están garantizados y el valor de las inversiones puede bajar.

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