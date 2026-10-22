Colibrí es CDMX festeja su tercer aniversario con rodada nocturna: ve horarios y puntos de salida
La convocatoria de Colibrí es CDMX está abierta a grupos ciclistas y contempla salidas desde diversos puntos de la Ciudad de México.
El grupo ciclista Colibrí es CDMX celebrará su tercer aniversario este viernes 23 de octubre con una rodada nocturna intergrupal que partirá de Plaza Tlaxcoaque y concluirá en un foro cubierto de la alcaldía Benito Juárez, donde los participantes podrán convivir, bailar y celebrar su gusto por la bicicleta.
La convocatoria está abierta a todos los grupos ciclistas que quieran sumarse a esta celebración, cuyo objetivo es reunir a personas aficionadas al ciclismo para compartir una ruta, ejercitarse y crear recuerdos.
De acuerdo con la organización, la cita general será a las 21:00 horas en Plaza Tlaxcoaque, con salida programada para las 21:30 horas. En la convocatoria también se establecieron puntos de reunión en distintas zonas para quienes deseen trasladarse en grupo hasta el sitio de concentración.
Rodada de aniversario Colibrí es CDMX: puntos de salida y horarios
Colibrí es CDMX compartió los siguientes puntos de encuentro para los ciclistas que quieran incorporarse desde distintas alcaldías y municipios:
- Coyoacán: Parque Nido Colibrí. Cita a las 19:50. y salida a las 20:10
- Benito Juárez: Foro Hermanos Soler. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30
- Gustavo A. Madero: Acuario Michin. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30
- Cuautitlán: Letras de Cuautitlán. Cita a las 18:45 y salida a las 19:00
- Magdalena Contreras: Parque de la Estación La Magdalena Contreras. Cita a las 19:45 y salida a las 20:00
- Concentración general: Plaza Tlaxcoaque. Cita a las 21:00 y salida anunciada para las 21:30
La organización pidió a los asistentes llegar puntualmente para respetar los horarios establecidos y facilitar la coordinación de los grupos durante el recorrido.
¿Cómo participar en la rodada de Colibrí es CDMX?
La invitación está dirigida a grupos ciclistas de distintas zonas que quieran participar en la rodada y en la convivencia posterior. Para coordinar la asistencia de los colectivos, la organización solicitó enviar el logotipo del grupo y convocar a ciclistas de la zona.
- Las personas interesadas pueden comunicarse con Paty San Miguel al número 55 2217 1018
Con esta actividad, Colibrí es CDMX celebrará tres años de encuentros y recorridos en bicicleta, además de propiciar un espacio para que integrantes de diferentes grupos compartan su afición por el ciclismo.
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