Colibrí es CDMX festeja su tercer aniversario con rodada nocturna: ve horarios y puntos de salida

La rodada ciclista tendrá varios puntos de partida en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El grupo ciclista Colibrí es CDMX celebrará su tercer aniversario este viernes 23 de octubre con una rodada nocturna intergrupal que partirá de Plaza Tlaxcoaque y concluirá en un foro cubierto de la alcaldía Benito Juárez, donde los participantes podrán convivir, bailar y celebrar su gusto por la bicicleta.

La convocatoria está abierta a todos los grupos ciclistas que quieran sumarse a esta celebración, cuyo objetivo es reunir a personas aficionadas al ciclismo para compartir una ruta, ejercitarse y crear recuerdos.

De acuerdo con la organización, la cita general será a las 21:00 horas en Plaza Tlaxcoaque, con salida programada para las 21:30 horas. En la convocatoria también se establecieron puntos de reunión en distintas zonas para quienes deseen trasladarse en grupo hasta el sitio de concentración.

Rodada de aniversario Colibrí es CDMX: puntos de salida y horarios

Captura: Convocatoria Evento Tercer Aniversario Colibrí es CDMX Facebook

Colibrí es CDMX compartió los siguientes puntos de encuentro para los ciclistas que quieran incorporarse desde distintas alcaldías y municipios:

Coyoacán: Parque Nido Colibrí. Cita a las 19:50. y salida a las 20:10

Parque Nido Colibrí. Cita a las 19:50. y salida a las 20:10 Benito Juárez: Foro Hermanos Soler. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30

Foro Hermanos Soler. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30 Gustavo A. Madero: Acuario Michin. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30

Acuario Michin. Cita a las 20:15 y salida a las 20:30 Cuautitlán: Letras de Cuautitlán. Cita a las 18:45 y salida a las 19:00

Letras de Cuautitlán. Cita a las 18:45 y salida a las 19:00 Magdalena Contreras: Parque de la Estación La Magdalena Contreras. Cita a las 19:45 y salida a las 20:00

Parque de la Estación La Magdalena Contreras. Cita a las 19:45 y salida a las 20:00 Concentración general: Plaza Tlaxcoaque. Cita a las 21:00 y salida anunciada para las 21:30

La organización pidió a los asistentes llegar puntualmente para respetar los horarios establecidos y facilitar la coordinación de los grupos durante el recorrido.

¿Cómo participar en la rodada de Colibrí es CDMX?

La invitación está dirigida a grupos ciclistas de distintas zonas que quieran participar en la rodada y en la convivencia posterior. Para coordinar la asistencia de los colectivos, la organización solicitó enviar el logotipo del grupo y convocar a ciclistas de la zona.

Las personas interesadas pueden comunicarse con Paty San Miguel al número 55 2217 1018

Con esta actividad, Colibrí es CDMX celebrará tres años de encuentros y recorridos en bicicleta, además de propiciar un espacio para que integrantes de diferentes grupos compartan su afición por el ciclismo.

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