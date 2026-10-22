Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes femenino en 2028

Mundial de clubes femenino en 2028. Foto: AFP

Estados Unidos albergará la primera edición del Mundial de Clubes femenino, que se disputará del 5 al 30 de enero de 2028, anunció este jueves la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

La competición reunirá a 19 equipos de las seis confederaciones continentales y se celebrará cada cuatro años.

La designación representa un nuevo paso para el futbol femenino de clubes, que contará con un torneo internacional para enfrentar a los mejores equipos de distintas regiones.

La FIFA explicó que eligió a Estados Unidos por su experiencia en la organización de competencias internacionales, la infraestructura deportiva del país y el interés que despierta el futbol femenino.

“La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la experiencia del país en la organización de competiciones de la FIFA, el grado de desarrollo de sus infraestructuras y servicios, y el interés que despierta el fútbol femenino entre las partes interesadas del país”, señaló el organismo en un comunicado.

¿Qué equipos jugarán el primer Mundial de Clubes femenino?

La FIFA estableció que los lugares para el torneo se asignarán con base en los resultados deportivos de los clubes en las principales competiciones de sus respectivas confederaciones durante un periodo de clasificación de cuatro años, correspondiente a las temporadas que concluyen entre 2024 y 2027.

Siete equipos ya tienen asegurada su participación en la edición inaugural:

Arsenal, de Inglaterra

FC Barcelona, de España

Club América, de México

Gotham FC, de Estados Unidos

SC Corinthians, de Brasil

Naegohyang Women’s FC, de Corea del Norte

Wuhan Jiangda WFC, de China

Los 12 lugares restantes se definirán conforme a los criterios de clasificación establecidos para cada confederación.

De acuerdo con la distribución aprobada por la FIFA, Europa contará con seis representantes; Asia, África, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica tendrán tres equipos cada una, mientras que Oceanía dispondrá de un lugar.

Estados Unidos, sede de grandes torneos de la FIFA

La designación se produce después de que Estados Unidos albergara en 2025 la primera edición del Mundial de Clubes masculino con formato ampliado, que ganó el Chelsea de Inglaterra.

Además, el país fue una de las tres sedes de la Copa Mundial masculina de 2026, junto con México y Canadá.

Estos antecedentes fueron considerados por la FIFA para otorgarle la organización del nuevo torneo femenino. Sin embargo, el organismo todavía no anunció las ciudades que recibirán los partidos de la competición de 2028.

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