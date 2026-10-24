Modalidad 40: ¿las nuevas restricciones nos afectan a todos?

Las modificaciones a la Modalidad 40 generaron dudas. Foto: Cuartoscuro

Con las restricciones a la Modalidad 40 vigentes desde el jueves 22 de octubre, surge la duda de a quién afectan y qué puede hacer un trabajador.

¿Quién puede pensionarse con este esquema?

Los potenciales beneficiarios deben tener 60 años si se pensionan por cesantía, o 65 años si es por vejez. También necesitan al menos 500 semanas cotizadas, unos 10 años de aportaciones obrero-patronales, y no contar con un empleo.

Juvenal Villaverde, integrante del Colegio de la Contaduría de México, explica que la Modalidad 40 es “un esquema en el cual personas que no tengan una relación laboral puedan cotizar al seguro social, ya sea para incrementar semanas cotizadas o para incrementar el salario base de cotización“.

¿Cuántas personas están en la Modalidad 40?

Según el IMSS, hay 798 mil pensionados y 265 mil activos que pagan cuotas bajo este esquema. Aunque no existen cifras oficiales, cada año se registran entre 100 mil y 200 mil solicitudes de inscripción.

Ricardo Velázquez, fundador de cuidatupatrimonio.com, señala que las generaciones que hoy se pensionan son las últimas de este régimen: “Estamos justo en la base de la pirámide, los últimos seis, siete años van a estarse pensionando (…). Son los hijos o nietos de las personas que tenían seis, siete hijos. Es demasiada gente la que se está dirigiendo a este sistema“.

¿Qué recomiendan los expertos?

1.- Verificar su salario base de cotización

Jorge Tomás Ponce, contador público certificado, advierte que sobre ese salario solo podrá incrementar 3 mil 500 pesos al mes para aspirar a una pensión “más o menos digna”, dependiendo de su nivel salarial.

Calcular su pensión. Puede hacerlo en el portal del IMSS: imss.gob.mx/simularPension/

2.- Buscar elevar un salario bajo

Velázquez reconoce que es difícil, pero plantea que quienes tienen ingresos bajos deberán buscar mecanismos que les permitan cotizar con un salario mayor, lo que implica pagar los impuestos correspondientes.

3.- Buscar asesoría profesional y no decidir con prisa

Hay que tomar en cuenta que lo más probable es que se pongan más candados.

Adrián Díaz, especialista en finanzas personales, advierte: “No hay un asesor experto autorizado por el IMSS que te pueda vender una credencial y te diga ‘yo soy el asesor experto en Modalidad 40‘”. Añade que los especialistas en pensiones recomiendan “no hacer absolutamente nada en estos momentos con la Modalidad 40“.

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